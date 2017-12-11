Военный политолог о докладе SIPRI: Россия задает тренд на рынке оружия

Российские производители вооружений в 2016 году нарастили продажи оружия на 3,8%, свидетельствует доклад SIPRI. Военный политолог Андрей Кошкин считает рост спроса в мире на российское оружие закономерным. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Общие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в 2016 году в целом выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 годом, при этом Россия и США нарастили продажи оружия. Об этом в понедельник сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), опубликовав ежегодный рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира.

Продажи оружия в 2016 году выросли впервые после пяти лет непрерывного падения этих объемов, отметили аналитики. Американские компании, вошедшие в "Топ 100", увеличили свою долю в общем объеме продаж оружия на 4%. Общая доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9 %. Западноевропейские компании увеличили совокупные продажи на 0,2%. Рост общих продаж российских компаний, внесенных в список 100 крупнейших в мире, составил в 2016 году, согласно подсчетам SIPRI, 3,8%, при этом эксперты отметили замедление темпов.

"Экономические трудности, с которыми Россия столкнулась в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российских компаний", – сказал старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Доля России в мировых продажах в целом составила 7,1%.

Особо выделили в этом году эксперты SIPRI компании, которые они отнесли к категории "новых производителей". Эти компании расположены в Бразилии, Индии, Южной Корее и Турции. При этом возглавили список растущих рынков производители Южной Кореи, увеличившие в прошлом году продажи на 20,6 %.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что в 1990-х годах российский ВПК пережил непростой период, но затем началось постепенное восстановление. И сейчас можно говорить о том, что Россия достигла значительного успеха в производстве вооружений и военной техники, подчеркнул военный политолог.

"Скачкообразно накопить успех невозможно. Медленно, поступательно шел рост – и интеллектуально, и в плане роста количества и качества. И все это привело к успеху сегодня. Я думаю, что в дальнейшем при грамотной политике развития оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил Российской Федерации этот успех и запрос на рынке вооружений будут устойчивыми. И национальная безопасность нашего государства будет расти", – сказал Андрей Кошкин.

По его мнению, возросший спрос на российское вооружение и боевую технику более чем закономерен.

"Особенно, после победы над самой большой террористической организацией в мире (над запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" в Сирии – ред.). Это стало ярким примером того, что наше вооружение и боевая техника отвечает самым высоким требованиям на рынке вооружений. Кроме того, наши специалисты в состоянии обучить желающих так же успешно, мастерски использовать ее (военную технику – ред.), как это делаем мы. При этом стоит отметить, что Россия комплексно подходит к разработке основных видов вооружений и боевой техники. Таким образом, Россия сегодня задает тренд, тот тон, который позволяет судить о том, что наша боевая техника пользуется спросом", – отметил военный политолог.

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