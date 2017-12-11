Эксперт: борьба с коррупцией на Украине – это прикрытие коррупционных схем

В Киеве заявили о "войне" между ведомствами, жертвой которой может стать вся Украина. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах сложившейся ситуации.

Конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, заявил в эфире ТСН глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", – сказал Холодницкий, комментируя противоречия между САП, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и прокуратурой.

Он также заявил, что в Вашингтоне недовольны сложившейся ситуацией.

"Первый месседж, который мы услышали в госдепартаменте США – дословно – "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе – что все конфликты должны решаться правовым путем", – приводит слова Холодницкого издание Korrespondent.net.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства. При этом в антикоррупционном бюро считают, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией. Президент Петр Порошенко признал, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik объяснил истоки противостояния.

"Разнообразные антикоррупционные институции и ведомства, которые достаточно широко представлены на Украине, обслуживают разные финансовые и элитные кланы. Поэтому, конечно, они входят в противостояние для обеспечения экономических интересов своих закулисных хозяев. В данном случае у так называемого объединенного Запада есть робкое предположение, что создание еще одной институции, всеобъемлющего антикоррупционного суда может начать какую-то эффективную антикоррупционную деятельность, ради которой в Украину вливаются достаточно серьезные суммы на протяжении всех последних лет. Вашингтон четко показал, что ему крайне важна антикоррупционная деятельность, и именно она является показателем движения Украины в "цивилизованное будущее. Но поскольку этой деятельности не видно, и вся борьба с коррупцией, которая наличествует на Украине, является лишь ее имитацией и прикрытием коррупционных механизмов, просвета не видно, а эти институты вступили в междоусобную войну", – сказал Александр Асафов.

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