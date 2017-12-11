Мнение: подрыв польского автобуса – "заноза" в отношениях Польши и Украины

В ночь на воскресенье неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными знаками. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент "провокацией" и пообещал сделать все для расследования инцидента.
"Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины", – говорится в заявлении.
Власти Украины выясняют обстоятельства происшествия, местные органы полиции и прокуратуры проводят следственные действия. Туроператор принял меры по возвращению участников поездки в страну в сопровождении консула во Львове.
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал предположение, что польский автобус был неслучайно поврежден именно во Львовской области, где и раньше отмечались антипольские проявления.
"Место выбрано неслучайно. Если говорить об украинско-польских отношениях, они достаточно сложные, особенно если рассматривать их в исторической ретроспективе. Но полагаю, что в данном случае обе стороны проглотят эту пилюлю. И Польша, и Украина идут в общем антироссийском фарватере, пытаясь опередить США. Поэтому я думаю, что это – небольшая "заноза" в отношениях, не более того", – считает Александр Гусев.
В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польских депутатов. Украинские парламентарии считают, что оно "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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