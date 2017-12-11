Мнение: призывая раздробить РФ, Украина использует "пережеванную идеологию"

В Москве отреагировали на призыв украинского замминистра "раздробить Россию на части". Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причине таких призывов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал призыв украинского чиновника Георгия Туки "раздробить Россию на части" антироссийским шагом, который нельзя оставлять без ответа.

Ранее сообщалось, что замглавы Министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части".

"Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Тука", – написал Кадыров на своем Telegram-канале. Глава Чечни отметил, что это высказывание украинского чиновника "не может быть оставлено без реакции".

Призыв киевских властей прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, сенатор Алексей Пушков посоветовал украинским властям следить за своей страной. "Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", – написал Пушков в своем Twitter.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Тука озвучил "самые безнадежные мечты киевского режима". "Свои самые безнадежные мечты киевский режим вкладывает в уста Георгия Туки… Георгий Тука – это официальный рупор порошенковских неудач", – сказал депутат в интервью РИА Новости.

В июле Тука назвал Россию "страшным" и "коварным" врагом и призвал усиливать армию. "Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира – это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас" – заявлял он. При этом он признавал, что у Киева нет никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе.

Политический аналитик информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik объяснил причину таких заявлений.

"Заявление Туки укладывается в тот идеологический тренд, которому следует Украина в отношении России. Конечно, на риторическом уровне украинские власти много говорят о том, что Россию нужно раздробить вдоль национальных швов на конкурирующие осколки. Но дело в том, что сама эта идея – не украинская. Это уже пережеванная геополитическая идеология, которую исповедуют в странах Запада. Если Киев и сможет что-то сделать, то только укладываться в те процессы, которые инициируют другие страны. По собственной инициативе Киев вряд ли что-то может, потому что у него для этого нет ни идеологических, ни финансовых, ни политических, ни дипломатических ресурсов. Поэтому за заявлениями Туки не последует ничего нового, отличного от того, что Киев делает уже сейчас", – сказал Владислав Гулевич.

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