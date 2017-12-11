"Война в информпространстве". Политолог о заявлениях Запада по Сирии

Минобороны России прокомментировало заявления из США и Европы по поводу якобы ведущей роли западной коалиции в победе над ИГ* в Сирии. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о мотивах таких заявлений.

Международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ* в Сирии, уничтожив массированными бомбардировками Ракку и ее жителей, говорится в заявлении Минобороны России.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия "присвоила" себе победу над террористической организацией ИГ* в Сирии. По словам министра, "с определенным запозданием" российские военные начали оказывать помощь президенту Сирии Башару Асаду и, в конечном счете, освободили Дейр-эз-Зор. С аналогичными заявлениями ранее выступали американские военные и политики.

В российском военном ведомстве отметили, что силы международной коалиции позволили ядру боевиков ИГ* свободно покинуть Ракку и присоединиться к другим боевикам у Дейр-эз-Зора.

"Поэтому если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ* в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города", – заявили в Минобороны.

Накануне в Минобороны России заявили, что большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией связаны с попытками авиации США помешать уничтожению террористов ИГ*.

В российском военном ведомстве напомнили, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами, в отличие от российских ВКС, действует в Сирии незаконно.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления из США и Европы.

"Война идет не только на полях сражений в Сирии и в Ираке. Одновременно в информационном пространстве ведется "борьба за победу над ИГ*". Так называемая международная коалиция во главе с США будет прилагать все усилия, чтобы присвоить победу себе. Успехи России и сирийской армии, которые вынесли основную тяжесть этой борьбы на себе, будут, безусловно, приуменьшаться. Поскольку война идет достаточно далеко от США и Европы, для массовой аудитории, которая является адресатом таких заявлений, они обладают большим весом, чем реальные события в Сирии", – сказал Сергей Козлов.

* Запрещенная в России террористическая организация

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