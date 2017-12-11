"Людей жалко". Мнение о митингах сторонников Саакашвили на Украине

В Киеве прошел массовый митинг сторонников Михаила Саакашвили. Свое мнение о том, почему они пошли за бывшим одесским губернатором, в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Журавлев.

В Киеве прошел митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, организованный сторонниками лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Акция состояла из двух частей – перед началом основного митинга на майдане Незалежности демонстранты прошли маршем по улицам украинской столицы. По данным правоохранительных органов, в акции приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Организаторы митинга озвучили другие цифры – они насчитали порядка 50 тысяч демонстрантов.

Внефракционный депутат Верховной рады и один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко призвал сторонников Сааакашвили в следующее воскресенье снова выйти на акции протеста. При этом он отметил, что митингующие должны действовать в рамках закона.

Часть митингующих пришла к СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. В знак протеста демонстранты разбили окна в расположенном рядом магазине компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Сторонники Саакашвили во время митинга на майдане Незалежности выдвинули четыре требования к Верховной раде. В их число входят принятие законов об импичменте, об антикоррупционном суде и о выборах. Активисты также выступают за отставку генерального прокурора Украины, так как он, по их словам, вступил в сговор с президентом страны.

Экс-губернатора задержали в пятницу вечером в рамках дела о содействии преступным организациям. Генпрокуратура обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора Саакашвили с предпринимателем Сергеем Курченко. На ней собеседники договариваются о сотрудничестве.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о митингах сторонников Саакашвили на Украине.

"Людей, которые идут в этой колонне, жалко. Смена руководителя в такой ситуации, как сейчас, да еще и на Саакашвили, которого мы все в Грузии видели, вряд ли сделает лучше жизнь рядового гражданина. Беда в том, что люди, их несчастья, их нервное состояние в условиях постоянно усугубляющейся бедности, войны и прочего, что принес с собой Порошенко, используются, чтобы сместить отдельные фигуры, а не поменять систему. Саакашвили, если, не дай бог, он придет к власти, не сделает жизнь на Украине лучше. Он силен только в критике, как и в Грузии в свое время – он очень эффективно критиковал Шеварнадзе. Сказать, что Грузия под его руководством расцвела, никак нельзя. У него было одно деяние, которое помнят до сих пор – он "повысил" уровень коррупции. Рядовой полицейский с жезлом деньги перестал брать, коррупция стала "элитарным" процессом. С точки зрения человека, едущего по дороге, это хорошо, с точки зрения страны в целом – вряд ли", – отметил Дмитрий Журавлев.

Он объяснил, чем, по его мнению, Саакашвили привлекает сторонников.

"Знаете, это как у Достоевского в "Преступлении и наказании": а куда идти, когда идти некуда? Причина этой веры не в том, что Саакашвили доказал им свои положительные стороны, а в том, что во что-то же надо верить, ну не вешаться же всей семьей на балконе. Человеческая психика так устроена, что даже если все очень плохо, все равно находится объект веры. И чем людям хуже, тем фанатичнее вера", – сказал Дмитрий Журавлев.

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