Журова рассказала о главном посыле заявления Госдумы по решению МОК

В Госдуме РФ осудили решение МОК о недопуске российских спортсменов на Игры-2018. Депутат ГД, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnik отметила несправедливость решения Международного олимпийского комитета.

Госдума РФ считает решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) необоснованным и нарушающим права российских спортсменов, говорится в заявлении нижней палаты парламента в пятницу.

Руководствуясь провозглашенным Олимпийской хартией МОК принципом недопустимости любой формы дискриминации, депутаты Госдумы считают принятое исполкомом МОК решение "необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте", говорится в принятом заявлении.

Депутаты подчеркивают, что запрет представлять на соревнованиях свою страну ограничивает права спортсмена как человека и гражданина. "Это унизительно для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну", – отмечается в заявлении.

Кроме того, принятые ранее МОК решения о пожизненной дисквалификации в отношении только российских спортсменов являются по своей сути дискриминационными, говорится в документе.

В эфире радио Sputnik олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя международного комитета ГД Светлана Журова рассказала о главном посыле сделанного депутатами заявления.

"В первую очередь мы говорили о том, что использование допинга неприемлемо в принципе – ни в мире, ни, в частности, в России. Мы не поддерживаем никакие допинговые программы, которых, кстати, никогда не было и не будет в нашей стране. И большая часть нашего обращения была направлена именно на это. Кроме того, мы считаем, что решение несправедливое по отношению к "чистым" спортсменам, которые с начала так называемого допингового скандала тестировались, проходили все необходимые процедуры по требованию WADA. Нарушения были минимальными. И запретить им участвовать в Олимпиаде под российским флагом – это несправедливо. Мы об этом говорили, призывая МОК, возможно, пересмотреть свое решение, которое было принято во вторник", – сказала Светлана Журова.

Она отметила, что по отношению к России и российским спортсменам продолжают применяться двойные стандарты.

"Мы понимаем, что некие ошибки (со стороны российских спортсменов) были совершены, но мы еще надеемся на справедливое решение МОК по отношению к нашим спортсменам. Плюс есть некие двойные стандарты. МОК пока не объявил, но он вполне может пойти по тому же пути, что и в Рио (на летних Олимпийских играх в 2016 году – ред.), когда было принято решение не допускать россиян, которые когда-либо за их спортивную карьеру были подвержены дисквалификации. Но это будет выглядеть как нарушение прав. Потому что ряд спортсменов из других стран, которые прошли период дисквалификации, будут участвовать в Играх. То есть разговор идет о дискриминации по некоему национальному признаку: если ты из России, значит, не можешь, ты априори "грязный" спортсмен для Олимпийских игр", – отметила Светлана Журова.

По ее мнению, Международный олимпийский комитет должен принять единое решение по спортсменам, которые были когда-либо уличены в приеме допинга.

"Пусть МОК примет решение о том, что спортсмены, когда-либо уличенные в допинге, больше никогда не могут принимать участие в Олимпийских играх. Тогда каждый спортсмен, который даже просто подумает о том, чтобы использовать допинг, будет знать, что если его хотя бы раз поймают, то на его олимпийской карьере будет поставлен "крест". Но это должно распространяться на всех спортсменов, а не только на россиян", – заключила Светлана Журова.

Исполком Международного олимпийского комитета во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

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