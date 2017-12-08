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"Другого ожидать было нельзя". Дипломат о столкновениях из-за Иерусалима

17:4208.12.2017
(обновлено: 17:43 08.12.2017)
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© REUTERS / Alaa Al-MarjaniПротест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, ИракПротест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
Порядка трех тысяч палестинцев приняли участие в беспорядках на Западном берегу реки Иордан, пострадали свыше 200 человек. Поводом стало решение США по Иерусалиму. Дипломат Александр Вавилов в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейший ход событий.

Израильская армия оценила примерно в три тысячи человек численность участников волнений на Западном берегу реки Иордан, еще сотни, по ее данным, вовлечены в беспорядки на границах сектора Газа.

Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Политолог: признав Иерусалим столицей Израиля, Трамп "спутал все карты"
Поводом для акций протеста, перераставших в стычки с израильтянами, стало решение США о признании Иерусалима столицей Израиля с игнорированием палестинских претензий на восточные районы города и его исторический центр.

"Во второй половине дня (8 декабря) волнения произошли примерно в 30 локациях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега – ред.) и сектора Газа", – сказано в армейской сводке на 15.15 мск.

Участники беспорядков, которых на Западном берегу военные насчитали три тысячи, швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью, катят горящие покрышки в сторону силовиков. В ответ солдаты, по сообщению пресс-службы армии, применяют спецсредства и стреляют в воздух.

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Мнение: решение Трампа по Иерусалиму может привести к большим жертвам
На хорошо укрепленной границе Газы волнения вспыхнули в шести точках с участием нескольких сотен палестинцев, также использующих камни и горящие шины. Военные открыли прицельный огонь по "двум главным подстрекателям". "Попадания подтверждены", – говорится в сводке.

По данным палестинских медиков, число пострадавших на Западном берегу достигло 217 человек, в секторе Газа ранены 16.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik предположил, что столкновения рано или поздно сойдут на нет.

"Столкновения вполне закономерны, другого ожидать было нельзя. Потому что это очень чувствительный вопрос не только для палестинцев, но и для всех арабов. Но, на мой взгляд, эти столкновения утихнут, все потихонечку сойдет на нет, и ситуация опять вернется к положению – ни войны, ни мира, такого тупикового свойства. Хотя бы потому, что палестинцев со стороны арабских государств сегодня поддерживать, по сути, просто некому. Многие арабские государства после "арабской весны" оказались весьма ослабленными, и им своих проблем хватает", – сказал Александр Вавилов.

В целом, по его мнению, решение США признать Иерусалим столицей Израиля, по сути, нивелирует все усилия по ближневосточному урегулированию, которые предпринимались многими странами на протяжении последних лет.

"Я полностью согласен и с нашей официальной позицией, и с позицией многих других стран: этот шаг американской администрации (признание Иерусалима столицей Израиля) создает дополнительные трудности для поисков возможностей ближневосточного урегулирования. Этот шаг выходит за рамки и за те ориентиры, которые были намечены большим, многолетним трудом дипломатии всех стран по определению условий для справедливого и долгосрочного урегулирования. Так что Ближний Восток останется еще на долгое время несбалансированным, и будет еще достаточно много трудностей для поисков новых прорывных решений", – считает Александр Вавилов.

Протест в городе Газа против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Мнение: Трамп "подставил" своих арабских союзников
Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Заявление американского лидера вызвало массовые протесты палестинцев – во многих городах начались беспорядки.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.

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