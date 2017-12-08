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Сенатор о решении МОК: дело не в колбах, дело в принципах

16:2408.12.2017
(обновлено: 17:54 08.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на круглом столе о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2017Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на круглом столе о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Главные причины давления на Россию со стороны международных спортивных организаций лежат не в сфере спорта, считает член Совета Федерации Андрей Климов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что решение МОК по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане не было полностью объективным.  

Исполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог: Россия не будет изолироваться от МОК, но и сдаваться не будет
Исполком Международного олимпийского комитета во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в интервью радио Sputnik высказал мнение, что причины давления на Россию лежат не в сфере спорта.

"Я бы сказал, что решение МОК по российской сборной – по сути это одна из форм санкционного давления на нашу страну, просто она осуществляется на другом поле. Это не экономика, не дипломатические отношения, не работа журналистов наших, но принципы, механизмы – те же. И, в конечном счете, те же "кукловоды". Не надо, конечно, упрощать ситуацию: глупо представлять себе, что некий господин в Вашингтоне снимает трубку и командует членами Исполкома МОК, говоря им, что нужно делать. Я уверен, что многие из них полагают, что добросовестно выполняют работу и принимают те решения, которые, как им кажется, они должны принять. Но не нужно забывать, что в своих странах они просмотрели десятки видеосюжетов, услышали сотни комментариев. При таком постоянном информационном воздействии очень трудно принять абсолютно объективное независимое решение. А еще есть спонсоры, которые также от кого-то зависят, в общем, все очень непросто. Поэтому при том, что мы верим в порядочность членов Исполкома МОК, не надо забывать о более глубинных процессах, направленных конкретно против нашей страны, на "сдерживание" России. Те люди, которые все это устраивают, они этого даже не скрывают. Причины давления, конечно же – не спорт сам по себе, они глубже и серьезнее", – уверен Андрей Климов. 

Он напомнил, что у Запада имеется богатый опыт изготовления фальшивых доказательств "виновности" той или иной страны.

"Мы помним, как госсекретарь США господин Пауэлл размахивал некой колбой на Совбезе ООН (5 февраля 2003 года – ред.)  и доказывал, что в колбе – оружие массового поражения, которое дает право храбрым американцам вторгнуться в суверенную страну (в Ирак – ред.). Потом выяснилось, что в колбе был чуть ли не стиральный порошок. И эти подходы не меняются. Дело не в колбах, дело в принципах", – сказал Андрей Климов.

Сенатор о решении МОК: дело не в колбах, дело в принципах
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