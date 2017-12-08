Сенатор о решении МОК: дело не в колбах, дело в принципах

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на круглом столе о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2017

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на круглом столе о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2017

Главные причины давления на Россию со стороны международных спортивных организаций лежат не в сфере спорта, считает член Совета Федерации Андрей Климов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что решение МОК по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане не было полностью объективным.

Исполком Международного олимпийского комитета во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в интервью радио Sputnik высказал мнение, что причины давления на Россию лежат не в сфере спорта.

"Я бы сказал, что решение МОК по российской сборной – по сути это одна из форм санкционного давления на нашу страну, просто она осуществляется на другом поле. Это не экономика, не дипломатические отношения, не работа журналистов наших, но принципы, механизмы – те же. И, в конечном счете, те же "кукловоды". Не надо, конечно, упрощать ситуацию: глупо представлять себе, что некий господин в Вашингтоне снимает трубку и командует членами Исполкома МОК, говоря им, что нужно делать. Я уверен, что многие из них полагают, что добросовестно выполняют работу и принимают те решения, которые, как им кажется, они должны принять. Но не нужно забывать, что в своих странах они просмотрели десятки видеосюжетов, услышали сотни комментариев. При таком постоянном информационном воздействии очень трудно принять абсолютно объективное независимое решение. А еще есть спонсоры, которые также от кого-то зависят, в общем, все очень непросто. Поэтому при том, что мы верим в порядочность членов Исполкома МОК, не надо забывать о более глубинных процессах, направленных конкретно против нашей страны, на "сдерживание" России. Те люди, которые все это устраивают, они этого даже не скрывают. Причины давления, конечно же – не спорт сам по себе, они глубже и серьезнее", – уверен Андрей Климов.

Он напомнил, что у Запада имеется богатый опыт изготовления фальшивых доказательств "виновности" той или иной страны.

"Мы помним, как госсекретарь США господин Пауэлл размахивал некой колбой на Совбезе ООН (5 февраля 2003 года – ред.) и доказывал, что в колбе – оружие массового поражения, которое дает право храбрым американцам вторгнуться в суверенную страну (в Ирак – ред.). Потом выяснилось, что в колбе был чуть ли не стиральный порошок. И эти подходы не меняются. Дело не в колбах, дело в принципах", – сказал Андрей Климов.

Сенатор о решении МОК: дело не в колбах, дело в принципах Your browser does not support HTML5 audio

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