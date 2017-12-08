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Военный эксперт: США в вопросе Договора РСМД "развязали себе руки"

15:2508.12.2017
(обновлено: 15:28 08.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Москва не приемлет язык ультиматумов, в частности, в вопросе Договора о РСМД, заявили в МИД РФ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия не выйдет первой из этого договора, но выход из него США не оставит ей выбора.

Москва не приемлет попыток Вашингтона разговаривать языком ультиматумов, оказывать военно-политическое и санкционное давление на Россию, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с ситуацией вокруг договора о РСМД.

Восьмого декабря исполняется тридцать лет со дня подписания Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор о РСМД).

Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
© AP Photo / Thomas Kienzle
Мнение: горячего желания выйти из Договора по РСМД ни у кого нет

"Все три десятилетия Российская Федерация сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает. Мы добиваемся того же от США, достаточно вольно трактующих существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения", – заявили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "это событие стало важной вехой на пути отказа от стереотипов "холодной войны". "Заключение Договора сыграло существенную роль в укреплении европейской и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с ним ликвидированы два класса ракетно-ядерных вооружений. Был сделан важный шаг в деле ядерного разоружения", – говорится в комментарии.

Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Эксперт о планах США по РСД: на бумаге разрабатывать можно что угодно

В МИД РФ выразили сожаление, что "так и не удалось реализовать предложенную Россией в 2007 году инициативу по приданию режиму Договора о РСМД универсального характера". "Тем самым можно было бы избежать нарастания проблем и негативных тенденций, связанных с ракетным распространением", – заявили в ведомстве.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что США в последнее время уже неоднократно нарушали Договор РСМД.

"Проблемы соблюдения и несоблюдения этого договора связаны с ухудшением российско-американских отношений и в то же время не связаны. Не связаны, потому что американцы начали активно нарушать этот договор, по сути, с 2001 года, когда они стали использовать ракеты-мишени, то есть учебные ракеты, баллистические, а потом и крылатые ракеты, естественно, без боезарядов для тестирования эффективности действий глобальной системы ПРО. У нас даже есть подозрения, что часть ракет, которые должны быть уничтожены, они (американцы) все-таки утаили. Они могли сделать дырку, показать, что, мол, ракета испорчена, а потом подлатали ее и использовали. И вот с 2001 года началось постоянное нарушение американцами этого договорного акта. Причем был использован весь "джентельменский" ракетный набор", – сказал Владимир Козин.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда не нарушала данный договор.

"Ни Советский Союз, ни Россия никогда этот договор не нарушали. И американская сторона не доказала нарушения нигде и никакими фактами. То, что они присваивают нашим ракетам гипотетический натовский номер, это ни о чем не говорит: они не указывают ни место якобы испытаний, не показывают стартовую площадку. Стоит отметить, что конгресс США уже при (президенте Дональде) Трампе принял решение выделить 58 млн (долларов) на проведение работ по созданию крылатой ракеты средней дальности наземного базирования. И в принципе у нынешней американской администрации сейчас руки развязаны. Поэтому надо следить за каждым телодвижением американской стороны и относиться с большим недоверием к тому, что они (США) нам предлагают", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что Россия первая не станет выходить из Договора, но с выходом США ей не останется другого выбора.

"Каждый новый президент США вносит какую-то маленькую лепту в ядерную стратегию страны. И американцы уже, в принципе, подготовили "трамповский" вариант. Трамп еще не утвердил его, но уже сейчас просачивается разного рода информация о том, что Договор РСМД будет отражен в этой ядерной доктрине США. И коль скоро у Трампа есть карт-бланш и от конгресса, и от сената, он вполне может выйти из этого договора. Ну что ж, первыми мы выходить из этого договора не будет, но вторыми, конечно, выйдем. Договор двусторонний, и раз одна сторона выходит из него, то вторая вправе считать себя свободной от обязательств", – заключил Владимир Козин.

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