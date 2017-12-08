Эксперт: в Еврокомиссии оценили усилия Великобритании по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о "прорыве" в переговорах ЕС и Великобритании по Brexit. В эфире радио Sputnik эксперт Людмила Бабынина отметила, что еще предстоит ряд практических решений.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) был достигнут значительный прогресс, но еще предстоит много работы.

"Значительный прогресс сейчас достигается по трем условиям "развода"", – заявил Юнкер в Брюсселе. Его слова приводит The Telegraph.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – спустя два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Продолжающиеся с лета переговоры Лондона и Брюсселя пока не привели к прогрессу, однако британский премьер Тереза Мэй заявляет, что процесс ускорится в декабре.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Людмила Бабынина высказала мнение, что предстоит еще ряд практических решений.

"Прогресс достигнут по трем основным вопросам, которые определил Европейский союз: права граждан, ирландская граница и финансовые выплаты Великобритании в бюджет и фонды ЕС. Великобритания сделала максимум из того, что правительство Терезы Мэй в принципе могло сделать. И Европейская комиссия оценила эти усилия. Следующим этапом станет саммит Европейского союза, на котором главы государств и правительств должны подписать соглашение по переходу ко второй стадии переговоров. Она связана с определением будущего формата отношений: торговых, в сфере безопасности и других. Поэтому для Терезы Мэй достигнутый прогресс – это очень хороший сигнал. Если бы компромисс не был достигнут, то она была бы подвергнута очень сильному давлению в Британии сторонниками Brexit'а. Другое дело, что практическое решение вопроса, связанного с ирландской границей, будет достаточно сложным. Пока со стороны Великобритании есть только подписанное обязательство, а практическое решение будет утверждаться, в том числе, в ходе второй стадии переговоров", – сказала Людмила Бабынина.

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