Мнение: ВСУ выжидают момент для масштабной атаки в Донбассе

Власти ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для начала боев украинские силовики готовы использовать любую провокацию.

Украинские силовики активно готовятся к новым столкновениям в Донбассе в ближайшее время, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, "активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря" или же в январе – об этом свидетельствуют документы, полученные от источников в Службе безопасности Украины.

Басурин обратил внимание на запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы в зоне военной операции. Разведка ДНР нашла у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки "Акация", а также 11 артустановок калибра не менее 120 миллиметров. Кроме того, обнаружена реактивная система залпового огня "Град".

Замкомандующего подчеркнул, что миссия ОБСЕ за прошедшую неделю не нашла в местах хранения 241 единицу тяжелого вооружения ВСУ.

Представитель командования также заметил, что украинские силовики пополняют запасы боеприпасов и активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения.

"Если раньше нами фиксировался один случай применения БПЛА в сутки на всем фронте, то в настоящее время это три-четыре раза в сутки в зоне ответственности каждой из бригад ВСУ", – сказал Басурин.

По его словам, все эти признаки указывают на подготовку Киева "к войне". В связи с этим в ДНР призвали мировое сообщество осудить действия украинских властей и "не допустить развязывания нового витка" конфликта.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у ВСУ действительно есть подобные планы.

"Такая ситуация наблюдается перманентно в зоне конфликта, было много информации о том, что Киев разрабатывает план возможной силовой операции. Но здесь необходимо понимать, что реализация операции также во многом зависит от ситуации на территории ДНР и ЛНР. Если представители официального Киева будут видеть, что в республиках продолжается развитие, в том числе в направлении безопасности, то ни у кого не возникнет желания идти в наступление, потому что понятно – будет нанесен асимметричный ответ, который неприемлем для украинской армии. Не думаю, что Украина завтра пойдет в наступление. Вместе с тем, не надо забывать, что ВСУ действительно имеют подобные планы, и в любой удобный момент любая провокация может быть использована для полномасштабной атаки", – сказал Денис Денисов.

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