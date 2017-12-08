РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: ВСУ выжидают момент для масштабной атаки в Донбассе

13:5208.12.2017
(обновлено: 13:53 08.12.2017)
1353713
© AFP 2017 / Anatolii BoikoБойцы батальона Донбасс возле города Лисичанск Луганской области, УкраинаБойцы батальона Донбасс возле города Лисичанск Луганской области, Украина
© AFP 2017 / Anatolii Boiko
Власти ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для начала боев украинские силовики готовы использовать любую провокацию.

Украинские силовики активно готовятся к новым столкновениям в Донбассе в ближайшее время, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Солдаты ВСУ. Архивное фото
© AFP 2017 / Oleksandr Ratushniak
Аналитик прокомментировал перестрелки подразделений ВСУ в Донбассе
По его словам, "активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря" или же в январе – об этом свидетельствуют документы, полученные от источников в Службе безопасности Украины.

Басурин обратил внимание на запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы в зоне военной операции. Разведка ДНР нашла у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки "Акация", а также 11 артустановок калибра не менее 120 миллиметров. Кроме того, обнаружена реактивная система залпового огня "Град".

Замкомандующего подчеркнул, что миссия ОБСЕ за прошедшую неделю не нашла в местах хранения 241 единицу тяжелого вооружения ВСУ.

Представитель командования также заметил, что украинские силовики пополняют запасы боеприпасов и активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения. 

Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Эксперт: главную задачу ВСУ на 2018 год Генштаб Украины не озвучивает
"Если раньше нами фиксировался один случай применения БПЛА в сутки на всем фронте, то в настоящее время это три-четыре раза в сутки в зоне ответственности каждой из бригад ВСУ", – сказал Басурин.

По его словам, все эти признаки указывают на подготовку Киева "к войне". В связи с этим в ДНР призвали мировое сообщество осудить действия украинских властей и "не допустить развязывания нового витка" конфликта.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у ВСУ действительно есть подобные планы.

"Такая ситуация наблюдается перманентно в зоне конфликта, было много информации о том, что Киев разрабатывает план возможной силовой операции. Но здесь необходимо понимать, что реализация операции также во многом зависит от ситуации на территории ДНР и ЛНР. Если представители официального Киева будут видеть, что в республиках продолжается развитие, в том числе в направлении безопасности, то ни у кого не возникнет желания идти в наступление, потому что понятно – будет нанесен асимметричный ответ, который неприемлем для украинской армии. Не думаю, что Украина завтра пойдет в наступление. Вместе с тем, не надо забывать, что ВСУ действительно имеют подобные планы, и в любой удобный момент любая провокация может быть использована для полномасштабной атаки", – сказал Денис Денисов. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Аллё, Господин Президент!
Глас вопиющего в пустыне так называемой дерьмократии
14:35
08.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена