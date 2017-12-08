Мнение: горячего желания выйти из Договора по РСМД ни у кого нет

Исполняется 30 лет со дня подписания советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский, несмотря на обоюдное недоверие, стороны не спешат выходить из договора.

В пятницу, 8 декабря, исполняется 30 лет со дня подписания советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Этот документ стал одним из основных соглашений в сфере разоружения. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

Но в последние годы он оказался под серьезной угрозой – Москва и Вашингтон постоянно обвиняют друг друга в нарушениях договора, грозят выйти из него.

В Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия часто слышит упреки в том, что якобы нарушает этот договор.

"Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем Trident – это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение", – сказал Путин. При этом, по его словам, если американцы вдруг решат все-таки выйти из договора, Россия сделает то же самое.

Как отметил в эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский, несмотря на обоюдное недоверие, стороны не спешат выходить из положений договора.

"Пока и в обозримой перспективе не видно горячего желания обеих сторон выйти из положений этого договора. Тем не менее, продолжаются взаимные обвинения: cо стороны США – в адрес новой разработки РФ, крылатых ракет, а также в адрес межконтинентальной баллистической ракеты, которая якобы имеет дальность, подпадающую под этот договор. Со стороны России – в адрес комплексов ПРО наземного базирования, которые могут быть оснащены крылатыми ракетами, а также по поводу американских беспилотников, которые по букве договора являются крылатыми ракетами. Однако пока нет реальных фактов подготовки ни в РФ, ни в США к выходу из договора. А, согласно его положению, стороны обязаны предупредить друг друга за шесть месяцев, если они решат, что договор для них невыгоден, и они в одностороннем порядке прекращают его действие", – сказал Виктор Мураховский.

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