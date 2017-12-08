Представитель ЛНР прокомментировал встречу Лаврова и Климкина

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили обмен пленными в Донбассе. Представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире радио Sputnik отметил, что пока готовности Киева к обмену пленными не видно.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что обсудил вопрос обмена пленными в Донбассе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными с министром иностранных дел России, господином Лавровым. Нам следует решить их в ближайшие недели, так как это касается людей и их близких", — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Первая за долгое время встреча один на один глав МИД России и Украины состоялась в четверг, 7 декабря, в Вене "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча прошла по инициативе украинской стороны.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

В эфире радио Sputnik уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник выразил мнение, что для обмена пленными еще необходимо решить ряд технических моментов.

"На мой взгляд, в данном случае встреча на уровне министров России и Украины носила больше характер подтверждения тех действий, которые уже были предприняты сторонами. То есть основная часть работы, основные согласия были получены ранее. Во время этой встречи произошло только закрепление и подтверждение позиций, которых, я на это надеюсь, придерживается украинская сторона. Сейчас нужно решить технические задачи, и это главным образом технические проблемы именно с украинской стороны, которая настаивает, что за это время должна быть проведена "юридическая очистка" тех людей, которые находятся в плену у Украины, — должны быть закрыты уголовные дела, проведены амнистии и все необходимые формальности, чтобы они были переданы. Кстати, на последнем заседании в Минске также обсуждались эти детали: где должен проходить обмен, какими группами должны доставляться люди, кто будет обеспечивать безопасность и так далее", — сказал Родион Мирошник.

По его словам, ЛНР и ДНР уже сейчас могут передать пленных, однако со стороны Киева такой готовности не наблюдается.

"Мы (самопровозглашенные республики. — Прим. ред.) со своей стороны готовим и больницы, и места размещения для этих людей и так далее. То есть все, что необходимо для того, чтобы привести на нашу территорию людей, которые достаточно долгое время провели в плену, которым требуется реабилитация, лечение и все прочее. На данный момент мы уже неоднократно заявляли, что и ДНР, и ЛНР готовы выполнить свою часть договоренности и передать 74 человека, которые содержатся у нас, но главное, чтобы и украинская сторона была готова передать 306 человек, которые согласованы. Но мы не видим полной готовности от Украины. Хотя украинская сторона достаточно четко артикулировала, что все должно пройти до конца этого года, то есть до новогодних праздников. Мы надеемся, что эти обязательства будут выполнены", — отметил Родион Мирошник.

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