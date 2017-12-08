Мнение: между Лавровым и Тиллерсоном сложилась "химия"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что остался доволен переговорами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik назвал ситуацию в США когнитивным диссонансом.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поделился впечатлениями от беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Госдепа назвал "хорошим диалогом" встречу со своим российским коллегой на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Дипломаты обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг Северной Кореи, конфликт в Сирии и некоторые другие актуальные вопросы мировой повестки дня. В частности, Сергей Лавров попросил Рекса Тиллерсона дать объяснение о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По итогам встречи руководитель американского Госдепа назвал разговор с главой российского МИД "хорошим диалогом".

Тиллерсона спросили, удалось ли ему добиться прогресса на встрече с российским коллегой и получил ли он от него какие-либо обязательства. Речь шла о теме миротворцев ООН на Украине.

"Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество", – сказал он.

Тиллерсон отметил, что вопрос пока не решен. По словам госсекретаря, "невозможно решить его за одну встречу".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк напомнил, что тема России стала инструментом внутриполитической борьбы в США.

"Россия стала удобным инструментом давления на определенные политические группы внутри США. Сейчас в США наблюдается период "неомаккартизма", когда любое упоминание России и связи с русскими воспринимаются как предательство национальных интересов. И даже если у Дональда Трампа и его команды есть понимание, что с Россией надо договариваться, это сталкивается с суровой реальностью. Поэтому любой просвет в наших отношениях автоматически бьет по самому Трампу. И в данном случае Рекс Тиллерсон, говоря о хороших отношениях, мне кажется, просто констатировал наличие политической коммуникации. Может быть, сложилась определенная химия между Лавровым и Тиллерсоном. Это очень хорошо, потому что на фоне разрушенных отношений важно, чтобы коммуникация сохранялась", – отметил Никита Данюк.

Однако, по его мнению, не стоит ожидать восстановления конструктивных отношений.

"Если анализировать ситуацию, только исходя из риторики наших американских товарищей, складывается когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы видим определенные позитивные сигналы. С другой стороны, мы видим, что наши отношения как находились на одной из самых низших точек, так и находятся. Но, в любом случае, я придерживаюсь мнения, что внутри США сложился очень влиятельный и обширный антироссийский консенсус. В него входят представители политической элиты США и из числа демократов, и республиканцев, и силового блока, и управленцев, и представителей бизнеса. В этом смысле надеяться на восстановление конструктивных (не говорю уже о доверительных) отношений не приходится", – сказал Никита Данюк.

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