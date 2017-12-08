"Ночная вакханалия". Украинский экономист о принятии Радой госбюджета

Украинский президент Петр Порошенко положительно прокомментировал принятие Радой бюджета страны на 2018 год.
Украинский лидер, в частности, выразил мнение, что "страна развивается, что уже видно по дорогам".
Порошенко также перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается в стране.
"Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", – отметил он.
Порошенко также выразил мнение, что Украина "начинает восстанавливать уровень жизни", напомнив о повышении минимальной зарплаты. Также украинский лидер коснулся задач оборонного характера. Он отметил, что в 2018 году на 25% повысят расходы на оборону. "Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам", – резюмировал лидер страны.
По словам директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, цифры не внушают оптимизма.
"Они еще не предоставили отчета о ситуации с бюджетом за 2017 год. А надо сказать, что он будет иметь отрицательный баланс, будет дефицит, и покрыть его нечем. Поэтому ясно, что в бюджет 2018 года они опять заложили дефицит – порядка 83 миллиарда гривен – 2,4% ВВП. Говорят, что якобы будет рост 3%. При этом утвердили, что индекс потребительских цен будет 109%, а оптовых – почти 111%. А это называется – инфляция. То есть получается, что никакого роста ВВП, как такового, не будет – он будет съедаться инфляцией. Это означает, что они утвердили бюджет, который приведет не к развитию экономики, а к тому, что будут расти цены. А то, что увеличили минимальную зарплату и минимальный прожиточный минимум, то это – как мертвому припарки. Кроме того, непонятно, какой они утвердили курс гривны к доллару и евро. Им просто надо было утвердить бюджет как таковой. И они ночью сделали эту вакханалию. Но так бюджеты не утверждают", – сказал Олег Соскин.
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