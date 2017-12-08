"Ночная вакханалия". Украинский экономист о принятии Радой госбюджета

Президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал принятие госбюджета Украины на 2018 год. В эфире радио Sputnik украинский экономист Олег Соскин оценил статьи документа.

Украинский президент Петр Порошенко положительно прокомментировал принятие Радой бюджета страны на 2018 год.

"Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала", – написал он на своей странице в Facebook.

Украинский лидер, в частности, выразил мнение, что "страна развивается, что уже видно по дорогам".

Порошенко также перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается в стране.

"Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", – отметил он.

Порошенко также выразил мнение, что Украина "начинает восстанавливать уровень жизни", напомнив о повышении минимальной зарплаты. Также украинский лидер коснулся задач оборонного характера. Он отметил, что в 2018 году на 25% повысят расходы на оборону. "Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам", – резюмировал лидер страны.

Накануне Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%.

По словам директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, цифры не внушают оптимизма.

"Они еще не предоставили отчета о ситуации с бюджетом за 2017 год. А надо сказать, что он будет иметь отрицательный баланс, будет дефицит, и покрыть его нечем. Поэтому ясно, что в бюджет 2018 года они опять заложили дефицит – порядка 83 миллиарда гривен – 2,4% ВВП. Говорят, что якобы будет рост 3%. При этом утвердили, что индекс потребительских цен будет 109%, а оптовых – почти 111%. А это называется – инфляция. То есть получается, что никакого роста ВВП, как такового, не будет – он будет съедаться инфляцией. Это означает, что они утвердили бюджет, который приведет не к развитию экономики, а к тому, что будут расти цены. А то, что увеличили минимальную зарплату и минимальный прожиточный минимум, то это – как мертвому припарки. Кроме того, непонятно, какой они утвердили курс гривны к доллару и евро. Им просто надо было утвердить бюджет как таковой. И они ночью сделали эту вакханалию. Но так бюджеты не утверждают", – сказал Олег Соскин.

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