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"Ночная вакханалия". Украинский экономист о принятии Радой госбюджета

11:1008.12.2017
(обновлено: 11:15 08.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал принятие госбюджета Украины на 2018 год. В эфире радио Sputnik украинский экономист Олег Соскин оценил статьи документа.

Украинский президент Петр Порошенко положительно прокомментировал принятие Радой бюджета страны на 2018 год.

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© РИА Новости / Стрингер
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"Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала", – написал он на своей странице в Facebook.

Украинский лидер, в частности, выразил мнение, что "страна развивается, что уже видно по дорогам".

Порошенко также перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается в стране.

"Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", – отметил он.

Порошенко также выразил мнение, что Украина "начинает восстанавливать уровень жизни", напомнив о повышении минимальной зарплаты. Также украинский лидер коснулся задач оборонного характера. Он отметил, что в 2018 году на 25% повысят расходы на оборону. "Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам", – резюмировал лидер страны.

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Накануне Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%.

По словам директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, цифры не внушают оптимизма.

"Они еще не предоставили отчета о ситуации с бюджетом за 2017 год. А надо сказать, что он будет иметь отрицательный баланс, будет дефицит, и покрыть его нечем. Поэтому ясно, что в бюджет 2018 года они опять заложили дефицит – порядка 83 миллиарда гривен – 2,4% ВВП. Говорят, что якобы будет рост 3%. При этом утвердили, что индекс потребительских цен будет 109%, а оптовых – почти 111%. А это называется – инфляция. То есть получается, что никакого роста ВВП, как такового, не будет – он будет съедаться инфляцией. Это означает, что они утвердили бюджет, который приведет не к развитию экономики, а к тому, что будут расти цены. А то, что увеличили минимальную зарплату и минимальный прожиточный минимум, то это – как мертвому припарки. Кроме того, непонятно, какой они утвердили курс гривны к доллару и евро. Им просто надо было утвердить бюджет как таковой. И они ночью сделали эту вакханалию. Но так бюджеты не утверждают", – сказал Олег Соскин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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