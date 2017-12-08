Эксперт о встрече Лаврова и Тиллерсона: США ставят невыполнимые условия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал "хорошим диалогом" встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, готовы ли американцы к компромиссам.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поделился впечатлениями от беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Госдепа назвал "хорошим диалогом" встречу со своим российским коллегой на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Дипломаты обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг Северной Кореи, конфликт в Сирии и некоторые другие актуальные вопросы мировой повестки дня.

"Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество", — сказал Тиллерсон.

Как сообщили в российском МИД, в ходе разговора с американским коллегой Сергей Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут военные приготовления США в районе Корейского полуострова. Лавров также призвал американскую сторону отказаться от агрессивной риторики и возобновить "ответственную работу, направленную на решение ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно дипломатическими методами".

Сергей Лавров рассказал госсекретарю США о ходе подготовки к конгрессу сирийского национального диалога, в рамках которого примут участие представители оппозиции, сирийских племен. Россия, в свою очередь, предпримет усилия для помощи в конституционной реформе. Российский министр подчеркнул, что только сами жители Сирии имеют право решать, каким должно быть их будущее. Также он призвал строго соблюдать территориальную целостность и суверенитет Арабской республики.

Как сообщили в российском МИД, обе стороны приветствовали возобновление женевских переговоров и сошлись во мнении, что участие в них правительства Сирии и оппозиции должно осуществиться без предварительных условий.

Обсуждая украинский кризис, российский дипломат указал на необходимость неукоснительного выполнения минских договоренностей Киевом. Глава МИД России также заявил, что Москву беспокоят попытки поставить "с ног на голову" российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе. По его словам, российская инициатива "на 100% вписывается в дух и букву минских договоренностей".

Американский дипломат, в свою очередь, отметил, что необходимо урегулировать украинский вопрос для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Глава Госдепа также отметил, что антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не передаст Крым украинской стороне.

Доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik предположил, как эти переговоры могут повлиять на ситуацию.

"Два министра занимались "сверкой часов" и выявляли те проблемы, которые являются основными для обеих стран. Насколько можно судить, никакого прогресса ни в этих переговорах, ни в российско-американских отношениях в ближайшее время ожидать не стоит. Договоренности все равно должны представлять собой компромисс. Но никто из представителей нынешнего американского руководства на уступки сейчас пойти не может", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, Тиллерсон, который сейчас находится на очень слабых позициях в США, вряд ли будет предпринимать какие-то серьезные шаги для нормализации отношений с Россией.

"Нужно обратить внимание на неоправданно жесткую риторику, которую во время европейского турне Тиллерсон применял по отношению к России. Непосредственно в разговоре с Лавровым он напомнил о том, что ни о снятии санкций, ни о серьезной нормализации не может быть речи, пока Россия не оставит Крым. Изначально перед Россией ставят совершенно невыполнимые условия – вопрос с Крымом решен раз и навсегда. Американцы это знают, и, раз выдвигают такие тезисы, значит, что ни на какое серьезное улучшение отношений они идти не хотят", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

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