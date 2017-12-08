Мнение: предвыборный штаб Путина возглавят компетентные и близкие ему люди

Предвыборный штаб президента России Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко, пишет газета "Коммерсантъ".
Изданию в администрации президента пояснили, что штаб пока не создан, и, соответственно, начальник не назначен.
"Сразу два источника "Ъ", близкие к АП, говорят, что это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора", — пишет газета.
Ранее Кириенко сообщил РИА Новости, что пока не знает, кто возглавит предвыборный штаб действующего президента. Экс-глава администрации Кремля, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также заявил, что не знает, кто будет руководить кампанией Путина, но это "точно не он".
Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году. Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко отметил, что вопросами предвыборной кампании будут заниматься компетентные и близкие к президенту люди.
"Путин пользуется популярностью и имеет широкую поддержку, как показывает его деятельность и та обстановка, которая была на заводе ГАЗ, где он делал заявление, что включается в предвыборную борьбу. Но дело в том, что нужно проводить повседневную работу. Она заключается в том, что нужно вести контакты с электоратом – это много людей, у них появляются вопросы. Кроме того, нужно планировать встречи с электоратом: Москвой ведь вся Россия не исчерпывается, необходимы поездки по стране, встречи, разъяснения. Это два больших блока вопросов, ими должны заниматься компетентные и близкие к президенту люди. Поэтому вполне естественно, что такие фигуры как Вайно и Кириенко подходят для ведения подобной работы", — сказал Владимир Оленченко.
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