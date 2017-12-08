Мнение: предвыборный штаб Путина возглавят компетентные и близкие ему люди

СМИ назвали кандидатов на должность главы предвыборного штаба Владимира Путина. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко прокомментировал эти предположения.

Предвыборный штаб президента России Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко, пишет газета "Коммерсантъ".

Изданию в администрации президента пояснили, что штаб пока не создан, и, соответственно, начальник не назначен.

"Сразу два источника "Ъ", близкие к АП, говорят, что это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора", — пишет газета.

Ранее Кириенко сообщил РИА Новости, что пока не знает, кто возглавит предвыборный штаб действующего президента. Экс-глава администрации Кремля, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также заявил, что не знает, кто будет руководить кампанией Путина, но это "точно не он".

Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году. Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко отметил, что вопросами предвыборной кампании будут заниматься компетентные и близкие к президенту люди.

"Путин пользуется популярностью и имеет широкую поддержку, как показывает его деятельность и та обстановка, которая была на заводе ГАЗ, где он делал заявление, что включается в предвыборную борьбу. Но дело в том, что нужно проводить повседневную работу. Она заключается в том, что нужно вести контакты с электоратом – это много людей, у них появляются вопросы. Кроме того, нужно планировать встречи с электоратом: Москвой ведь вся Россия не исчерпывается, необходимы поездки по стране, встречи, разъяснения. Это два больших блока вопросов, ими должны заниматься компетентные и близкие к президенту люди. Поэтому вполне естественно, что такие фигуры как Вайно и Кириенко подходят для ведения подобной работы", — сказал Владимир Оленченко.

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