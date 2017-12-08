Политолог: признав Иерусалим столицей Израиля, Трамп "спутал все карты"

Москва и Анкара обеспокоены решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что не исключены процессы дестабилизации в ближневосточном регионе.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля, сообщила пресс-служба Кремля.



"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", — говорится в сообщении.



Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение американского лидера и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган проинформировал президента России о созыве 13 декабря в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества по вопросу о статусе Иерусалима.



Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.



Своим заявлением Дональд Трамп взбудоражил весь мир, отметил в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.



"Да, США признали Иерусалим столицей Израиля, но в реальности этот процесс займет долгое время. Он сделал такое заявление, которое взбудоражило весь мир, и сразу спутал все карты. Мы видим, что закрытая часть сложного процесса, происходящего на Ближнем Востоке с вовлечением огромного количества государств, множеством противоречивых интересов, теперь всплывает на поверхность. Я очень внимательно слежу за поведением Турции, которая является членом НАТО, но которая выступила с резко антиамериканскими заявлениями. Турция опасается, что в планы Израиля входит создание в регионе Курдского государства в той или иной форме. А в будущем это грозит территориальной фрагментацией и самой Турции", — сказал Станислав Тарасов.



По его словам, не исключена дестабилизация в регионе, которую будет сложно урегулировать.



"Россия могла бы выступить в роли посредника. У нас сложились нормальные отношения с Саудовской Аравией, Иран у нас партнер по сирийскому урегулированию, у нас хорошие отношения с Израилем. Но эта посредническая миссия усилиями одной дипломатии вряд ли удастся. И к тому же, Трамп сделал "ход конем" в период возобновления Женевского процесса по сирийскому урегулированию. О каком будущем Сирии сейчас можно говорить, если заполыхает интифада, если дестабилизация охватит Ливан, Иорданию? Нам необходимо будет собирать ближневосточную конференцию типа Версальской. Отдельно решать эти вопросы невозможно", — отметил Станислав Тарасов.





