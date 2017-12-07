Мнение: важно, чтобы нас в Сирии не подвели партнеры из западной коалиции

Генштаб ВС РФ заявил о выполнении задачи по разгрому ИГ* на территории Сирии. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сейчас одна из главных задач – не дать террористам "расползтись" по другим странам.

Генштаб Вооруженных сил РФ заявил о выполнении задачи по разгрому бандформирований группировки "Исламское государство"* на территории Сирии и сообщил подробности завершающего этапа операции.

О полном освобождении страны от боевиков ИГ* объявил накануне начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, на сегодняшний день в Сирии не осталось ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГ*.

Рудской рассказал, что применение российской авиации во время завершающего этапа разгрома террористов было "беспрецедентным по масштабу". Каждый день для поддержки сирийских войск самолеты совершали не менее ста вылетов и наносили до 250 ударов. Силы ВКС уничтожали позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированную технику, пикапы с тяжелым вооружением.

Российский Центр по примирению враждующих сторон активно подключился к процессу восстановления нормальной жизни и возвращению беженцев в свои дома, сообщил Рудской.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о задачах, которые на сегодняшний день военным остается решить в Сирии.

"Российские вооруженные силы вместе с сирийской правительственной армией свои основные задачи по разгрому ИГ* и их пособников-террористов на территории Сирии выполнили. Главное, что на всей территории САР войсковые группировки ИГ* разгромлены, последние очаги сопротивления по берегам Евфрата тоже подавлены… Сегодня задачи заключаются в том, чтобы, во-первых, обеспечить проведение энергичных гуманитарных операций по поддержке мирного сирийского населения, его возвращения к местам проживания, и, во вторых – не дать недобитым остаткам ИГ* "расползтись" по другим странам и притащить с собой туда террористические очаги. И здесь очень важно, чтобы нас не подвели партнеры из западной коалиции под руководством США", – сказал Владимир Богатырев.

* Террористическая организация, запрещена в России