Мнение: решение Трампа по Иерусалиму может привести к большим жертвам

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017

На палестинских территориях отмечены массовые волнения в связи с решением Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля. Востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация становится непредсказуемой.

В различных районах палестинских территорий отмечены массовые волнения в связи с решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Как сообщил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля, столкновения вспыхнули между палестинцами и израильскими силами в ряде населенных пунктов на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.

Всеобщая забастовка парализовала все стороны жизни на Западном берегу. По решению палестинского министерства образования закрылись школы, институты и университеты. Магазины в четверг также закрылись.

В районе города Рамаллах рядом с израильскими КПП возводятся баррикады. В самом городе столкновений пока нет. По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", конфронтация между палестинской молодежью и израильской армией произошла в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон.

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил пятницу "днем гнева" и началом восстания в связи с решением США по Иерусалиму. Он также призвал к началу новой "интифады" – восстания против Израиля.

Решение Белого дома вызвало резко негативную реакцию в арабском мире, вплоть до ярости, и иного было нельзя ожидать, сказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин.

"Трамп говорил об этом решении еще во время избирательной кампании. В арабском мире все лидеры, которых относят к американским союзникам, отвергли и осудили это. Не нашлось деятеля, который бы это поддержал или отнесся нейтрально. Иной реакции быть и не могло. Что толкнуло Трампа на принятие такого решения, трудно сказать. Говорят, у него были обязательства перед его партнерами по выборам, что он обещал некоторым консервативно настроенным кругам, которые выступают в поддержку Израиля. Но во внешнем плане это вызвало ярость", – отметил Юрий Зинин.

По его словам, сейчас трудно предсказать дальнейшее развитие событий на палестинских территориях, но несомненно, что их жители охвачены гневом.

"Заявление лидера ХАМАС было ожидаемо. Все руководители арабские предупреждали, что это (решение Дональда Трампа) дает козырь в руки самым радикальным элементам. Так и случилось, другого и ожидать было трудно. Другое дело – какой отклик будет на практике. В какой степени будет поддержан призыв (лидера ХАМАС Исмаила Хании – ред.) к интифаде, насколько широко она будет распространяться. Это пока трудно предсказать. Но толчок дан: люди в гневе. Везде гнев на самом разном уровне, антиамериканские чувства… Как бы это не обернулось большими жертвами невинных людей", – заключил эксперт.

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