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Авиаэксперт прокомментировал информацию экс-майора ВСУ о гибели МН17

18:4807.12.2017
(обновлено: 18:49 07.12.2017)
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© AP Photo / Dmitry Lovetsky, FileНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, File
Экс-майор ВСУ Юрий Батурин заявил, что Boeing рейса MH17, погибший под Донецком в 2014 году, сбили с подконтрольной Киеву территории. Приведенные Батуриным данные в эфире радио Sputnik оценил авиаэксперт Михаил Тихомиров.

Бывший майор Вооруженных сил Украины Юрий Батурин заявил, что малайзийский Boeing рейса MH17, разбившийся в Донецкой области в июле 2014 года, был поражен из подконтрольного в то время Киеву села Зарощенское.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Соответствующее заявление Батурин сделал в интервью телеканалу "Звезда".  Отмечается, что на момент авиакатастрофы он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.

"Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка, нет отметки. И это привлекает внимание", – сказал бывший украинский военнослужащий.

Он также рассказал, что через несколько дней после крушения на командный пункт под Харьковом прибыли военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники был и ЗРК "Бук".

Экс-майор Вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское"".

Обломки Boeing 777 компании Malaysia Airlines в районе села Грабово в Донецкой области
© REUTERS / Maxim Zmeyev
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"Именно тогда все стало понятно. Именно тогда все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно, больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно время, практически одними и теми же словами трубят о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец", – подвел итог бывший военный.

Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Михаил Тихомиров в эфире радио Sputnik отметил, что гражданские самолеты отслеживаются на протяжении всего полета. Поэтому, по его мнению, нет оснований сомневаться в словах бывшего украинского военного.

"Существует система объективного контроля, и она имеет разные аспекты. Один из этих аспектов – это контроль воздушного пространства. И воздушная обстановка записывается. У нас эту задачу выполняют цифровые локаторы, и там с высокой точностью задаются различные координаты объектов и справочные данные. На пассажирских самолетах существуют так называемый транспондер – это самолетный "ответчик" системы вторичной радиолокации. Диспетчер нажимает на кнопку, и транспондер отвечает – что это за самолет, какая высота, какой авиакомпании, куда и откуда летит. То есть гражданские самолеты действительно отслеживаются", – сказал Михаил Тихомиров.

По его словам, пуск ракеты также мог быть зафиксирован без особых сложностей.

"Радиолокаторы имеют достаточно высокую чувствительность, и стартовавшую ракету они будут наблюдать. То есть подлет ракеты действительно мог быть зарегистрирован. Объективный контроль обязательно осуществляется на протяжении воздушных трасс, над Украиной-то точно. У меня нет никаких сомнений, что Boeing был сбит украинцами для провокационных целей", – отметил Михаил Тихомиров.

Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии. В числе экспертов – специалисты в области металлов и красок, систем вооружения, взрывчатых веществ и баллистики.

В российском концерне "Алмаз-Антей" (производителе зенитного ракетного комплекса "Бук") провели уже три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты из района населенного пункта Зарощенское, который находился под контролем ВСУ.

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