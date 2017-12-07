Политолог: элита США запустила обратный отсчет для собственной ликвидации

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, как долго останутся в силе антироссийские санкции. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американская внешняя политика сегодня сама загнала себя в тупик.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не передаст Украине полный контроль над Крымом.

"Мы призываем к полному исполнению Минских соглашений. Мы никогда не признаем российскую оккупацию и предпринятую попытку аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", – заявил Тиллерсон на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене. Трансляцию вел сайт ОБСЕ.

Кроме того, глава американского дипведомства заявил о якобы присутствии российских войск в Донбассе. Тиллерсон отметил, что Вашингтон с европейскими партнерами будет поддерживать санкции, введенные из-за ситуации на востоке Украины, до тех пор, пока Москва "не выведет свои силы с Донбасса".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американская внешняя политика сегодня сама загнала себя в тупик.

"Мы сегодня наблюдаем значительное снижение ментального уровня в американских элитах, а проще говоря – аналитическую деградацию, неспособность оценивать ситуацию и мыслить наперед. Американская внешняя политика сегодня загнала себя в тупик, сама расставила непреодолимые барьеры, создав проблемы, которые не имеют разрешения. Тем самым американская элита запустила обратный отсчет для собственной ликвидации. И здесь проблема уже психиатрического характера. Заявление Тиллерсона уже невозможно воспринимать критически, уложить в существующую международною повестку дня. Мне кажется, что на его слова надо реагировать спокойно и продолжать действовать рационально, основываясь на правде и стремлении к многополярному миру, что и демонстрирует сегодня российское руководство", – сказал Валерий Коровин.

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