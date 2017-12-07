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Мнение: Трамп "подставил" своих арабских союзников

15:5007.12.2017
(обновлено: 15:54 07.12.2017)
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© AFP 2017 / Mohammed AbedПротест в городе Газа против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей ИзраиляПротест в городе Газа против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Лидер ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде из-за решения США по Иерусалиму. Востоковед Николай Сурков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что к подобным призывам следует отнестись очень серьезно.

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой арабской интифаде (восстанию) из-за решения президента США Дональда Трампа перенести посольство Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.  

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017
© AP Photo / Alex Brando
Мнение: признание Иерусалима столицей Израиля обернется для США проблемой

"Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима", – сказал он.

Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, <…> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил он.

Лидер ХАМАС считает, что арабским странам нужно разорвать сотрудничество с Вашингтоном. По его словам, решение американского президента стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Политолог прокомментировал желание США признать Иерусалим столицей Израиля

Президент США накануне объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", – заявил Дональд Трамп, тем самым выполнив свое предвыборное обещание.

Доцент кафедры востоковедения МГИМО Николай Сурков в эфире радио Sputnik предположил, что после решения Дональда Трампа по Иерусалиму американская дипломатия на Ближнем Востоке столкнется с трудностями. 

"Теперь Трамп станет абсолютно нерукопожатной персоной для арабского мира. То есть он фактически подставил всех своих арабских союзников, потому что теперь любой арабский лидер, который будет иметь дело с Трампом, будет автоматически восприниматься как человек, пожимающий руку предателю арабских интересов", – сказал Николай Сурков. 

Он полагает, что в связи с этим шагом Вашингтона следует ожидать массовых выступлений на палестинских территориях.

"Палестинцы не могут не реагировать на такого рода заявления, он (президент США Дональд Трамп, – ред.) ведь фактически отдал весь Иерусалим Израилю, не дожидаясь завершения (палестино-израильских) переговоров. Поэтому, естественно, со стороны палестинцев будут и массовые выступления, и акции неповиновения. И, конечно, это серьезный удар по мирному процессу, который и так ни жив ни мертв, а теперь и вовсе будет отброшен на десятилетия назад как минимум ", – считает Николай Сурков. 

По его мнению, к словам представителей палестинцев о начале нового восстания следует отнестись очень серьезно.  

"Предыдущая интифада в начале 2000-х началась с визита (бывшего израильского премьера) Ариэля Шарона на Храмовую гору, а Ариэль Шарон даже никакой государственной должности на тот момент не занимал. А тут речь идет о судьбе Иерусалима – это один из ключевых вопросов, которые годами обсуждались на палестино-израильских переговорах, он один из первых по значимости. И, конечно, такие заявления могут привести только к дестабилизации, и, вполне вероятно, к вспышке насилия", – заключил востоковед. 

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время войны 1967 года и затем аннексированы.

Боец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия
© AFP 2017 / Bulent Kilic
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Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, решить которую необходимо на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.

Первая палестинская интифада – восстание палестинцев против израильской оккупации в 1987-1991 годах. Оно привело к началу палестино-израильских переговоров, итогом которых стало создание в 1994 году Палестинской национальной администрации. Вторая интифада началась в 2000 году после посещения Храмовой горы лидером партии "Ликуд" Ариэлем Шароном и его сторонниками. Восстание затем пошло на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.

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