"За то, что колеса круглые". Эксперт о новом повороте "дизельгейта" в США

Менеджер Volkswagen получил в США семь лет по делу о "дизельном скандале", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik автомобильный эксперт Сергей Асланян выразил мнение, что такие же действия не исключены и в отношении других автопроизводителей.

Окружной суд Детройта (США) приговорил менеджера немецкого автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта к семи годам лишения свободы за участие в установке на автомобили программного обеспечения, занижающего реальные показатели выбросов вредных веществ, сообщает телеканал CBS.

Суд также обязал Шмидта выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. Судья посчитал, что Шмидт сыграл одну из ключевых ролей в совершении сговора. Как установил суд, обвиняемый хранил молчание по поводу нарушений, чтобы "продвинуться по карьерной лестнице".

Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в начале января в штате Флорида сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве. В августе Шмидт признал себя виновным.

Volkswagen обвиняется в США в том, что компания оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Ранее сообщалось, что всего в США обвинение вынесено восьмерым менеджерам автоконцерна.

Автомобильный эксперт Сергей Асланян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такие же действия не исключены в отношении других автопроизводителей, которые показывают хорошие результаты на американском рынке.

"Следующими будут корейцы, их обвинят в том, что у них руль слева и круглые колеса. Потому что корейцы – это тоже очень серьезные игроки на американском рынке. Ведь как развивались события: первой была Toyota – там, видите ли, коврик попадал на педаль. Компанию оштрафовали на миллиард, а ее владелец рыдал в сенате. Потом был Volkswagen, потому что у компании тоже очень сильные позиции на американском рынке. А дальше будут корейцы и, возможно, кто-нибудь еще. Все дело в том, что американский автопром в какой-то момент стал не очень стабилен – GM утратил лидирующие позиции в мире. Его скинула с пьедестала именно Toyota, поэтому первая и попала под удар. А потом на американском рынке произошло перераспределение ролей и долей, и американцы решили нанести несколько ударов в спину конкурентам. В результате чего немец из Volkswagen получил семь лет. И эта абсурдная ситуация будет продолжаться на американском рынке еще долго", – сказал Сергей Асланян.

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