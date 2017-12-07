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"Украинский мейнстрим". Эксперт о призыве Гриценко к терактам в России

14:1607.12.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛидер политической партии Гражданская позиция Анатолий ГриценкоЛидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела на экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в РФ. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik рассказал, о чем свидетельствуют подобные заявления украинских политиков.

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Следственный комитет России возбудил против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005-2007) уголовное дело о публичных призывах к терактам в российских городах, сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сообщается, что 2 июля Гриценко в эфире канала "112 Украина" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Российские следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко содержатся призывы к террористической деятельности.

Отмечается, что по российскому закону иностранцы, не проживающие постоянно в России и совершившие за ее пределами преступление, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

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© AFP 2017 / Genya Savilov
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"В связи с этим… возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"", – сказала Петренко.

Политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские политики пытаются заработать политические очки на теме противостояния России.

"Подобные заявления украинских политиков свидетельствует, во-первых, о том, что они готовы ради поднятия своего политического имиджа на любые заявления. И тема противостояния с Россией – одна из самых благодатных, потому что мобилизует сегодня на Украине наиболее активный электорат, тех, кто готов выходить на улицы, участвовать в неких силовых акциях. Для самого Анатолия Гриценко, с одной стороны, достаточно удивительны такие заявления. Потому что раньше он позиционировался как достаточно умеренный политик. С другой стороны, не исключено, что он намерен участвовать в президентских выборах или как минимум завоевать какие-то политические позиции, и сейчас он пытается напомнить о себе таким ярким заявлением. В таком случае с точки зрения украинского политического мейнстрима его заявление вполне понятно", – сказал Денис Батурин.

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