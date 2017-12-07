Грузинский политолог: Саакашвили устроил на Украине "что-то непотребное"

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении стать "спасителем Украины", сообщают СМИ. Политолог Александр Чачия в эфире радио Sputnik выразил мнение, что скандальный политик пользуется поддержкой слишком доверчивых людей.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что пытается спасти Украину. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Independent.

По словам политика, украинские власти в ответ на его действия устраивают "тотальное запугивание" как в отношении самого Саакашивили, так и его соратников. Однако, отметил бывший президент Грузии, ему обещали, что угрозы прекратятся, когда он прекратит критиковать президента Петра Порошенко.

В интервью Саакашвили обвиняет главу государства в "краже миллиардов" и называет его "дешевым мафиози", которому нужно объявить импичмент.

"В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере (Роберта) Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом", – отметил политик.

Саакашвили также заявил, что его поддержка в стране растет, и его сторонники показали способность "эффективно мобилизоваться" для проведения акций.

Грузинский политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили пользуется поддержкой очень доверчивых людей.

"В любом обществе есть люди, которые искренне верят таким заявлениям – их "покупают" такими методами. Дважды мой народ избирал его президентом. Такое бывает. Есть у Саакашвили соответствующие фанаты и на Украине. Он – человек способный, этого у него не отнять. Зажечь такого рода публику он может. И в Грузии, и на Украине есть какой-то контингент людей, готовых носить его на руках. Конечно, все это очень неприятно – вся эта клоунада, которую Саакашвили устраивает на Украине, все его выступления. Мы-то знаем, что это клоунада – все это мы видели и пережили в Грузии. И все нормальные люди в других странах видят, что происходит что-то непотребное", – сказал Александр Чачия.

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