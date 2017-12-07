"Секторальные репрессии". Политолог о "предупреждениях" Sputnik'у в США

В США второму вещателю радио Sputnik пригрозили статусом иноагента. Политолог Максим Жаров, комментируя эту ситуацию, выразил мнение, что все это связано не только с политикой.

Минюст США предупредил американскую компанию Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI), транслирующую радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, о возможности регистрации в качестве иностранного агента. Об этом говорится в письме ведомства в адрес адвокатов MRBI, копией которого располагает РИА Новости.

Министерство потребовало от компании предоставить дополнительную информацию для принятия решения. MRBI должна в течение 30 дней передать документы о собственности, обрисовать суть обычной работы компании и рассказать об услугах, которые оказывались для Sputnik или любой другой иностранной организации. Ведомство также попросило ответить на ряд вопросов, например о происхождении программ, редакторском контроле за их содержанием и финансировании. Запрошенные сведения должны помочь решить, "должен ли ваш клиент или другие стороны зарегистрироваться в соответствии с законом об иностранных агентах" (FARA), говорится в документе, который подписал глава отдела регистрации FARA Минюста Хитер Хант.

MRBI может стать второй компанией, транслирующей программы Sputnik в США, попавшей под действие закона об иноагентах. В соответствующий список уже внесли Reston Translator, вещающую на FM-частотах.

Ранее США внесли в список иноагентов телеканал RT. Из-за нового статуса журналистов канала лишили аккредитации в конгрессе.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что все это связано с политикой и желанием избавиться от конкурентов на медийном рынке.

"Думаю, что это планомерная работа американского правительства по уничтожению альтернативной точки зрения в своем медиа-пространстве. Поэтому Sputnik и подвергается таким репрессиям в США, которые уже фактически можно назвать секторальными. Речь идет о попытках ликвидировать все альтернативные медиа-источники. Как мы видим на примере критики деятельности президента Дональда Трампа, все американские СМИ разделились на два лагеря. Но вызывает большой интерес альтернативная, третья точка зрения. Ее проникновения американские власти и СМИ стремятся не допустить. Им третья точка зрения не нужна, потому что возникает конкуренция и ощущение глубокого кризиса во внутриамериканской политической жизни. Именно поэтому там пытаются свести к минимуму информацию от Sputnik'а", – сказал Максим Жаров.

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