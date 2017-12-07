Мнение: признание Иерусалима столицей Израиля обернется для США проблемой

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае американский лидер не смотрит в будущее.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского посольства. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе своего специального обращения.

"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", – заявил глава американского государства, тем самым выполнив свое предвыборное обещание.

По словам американского лидера, более 20 лет США отказывались от этого шага, полагая, что он навредит мирному процессу в регионе.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, Израиль и Палестина не приблизились к перемирию. "Будет глупо предположить, что следуя аналогичной формуле можно добиться лучших результатов", – добавил он.

Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных.

Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за "отважное и справедливое решение". Глава кабмина назвал признание Иерусалима израильской столицей "важным шагом к миру" и пообещал сохранить статус-кво святых мест в городе.

В то же время президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас еще до официального заявления Трампа предупредил главу США о серьезных последствиях признания Иерусалима столицей Израиля для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что признание Иерусалима столицей Израиля лишь создаст для США новую проблему на Ближнем Востоке. И уж точно никоим образом не поможет урегулированию палестино-израильского конфликта, считает политолог.

"Надо понимать, что Трамп очень часто не заглядывает в будущее. Он обещал во время избирательной кампании, что признает Иерусалим столицей Израиля. У него хорошие отношения с премьер-министром Израиля. И он (Трамп) сделал это самостоятельное заявление. Возможно, Госдеп и был против, но Трамп – президент, это его позиция, и он пошел на этот шаг. Это очередная проблема США на Ближнем Востоке. Не думаю, что начнется война из-за этого, но, конечно, еще больше будут проклинать американцев в Палестинской автономии. Палестино-израильского урегулирования, если подходить объективно, не видится. Мировое сообщество не может повлиять ни на ту, ни на другую сторону. В итоге в течение какого-то периода времени, 50-60-ти лет, на этом участке суши останется кто-то один. В ближайшей перспективе нет решения, которое бы удовлетворило обе стороны", – сказал Вячеслав Смирнов.

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