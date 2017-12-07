Политолог: молодежь доверяет Путину как гаранту стабильности страны

В среду,6 декабря Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.
Согласно результатам опроса, молодежь ожидала выдвижения Путиным своей кандидатуры на грядущих президентских выборах и готова проголосовать за него. В том, что действующий глава государства будет баллотироваться на выборах в 2018 году, были полностью уверены 60% опрошенных, считали это вероятным — 3% респондентов. При этом 67% заявили, что готовы проголосовать за Путина, а 16% — сомневаются.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему Владимир Путин вызывает доверие у молодежи.
"Значительная часть молодежи выросла при Путине, при его управлении страной в той или иной должности. За это время у нас существенно вырос уровень жизни. За это время был решен ряд очень сложных и болезненных проблем. И молодежь, даже если и не вся, об этом помнит. Но самое главное, что молодежь видит, что сейчас происходит на Украине и в других государствах, которые взяли курс на "обновления". И прекрасно видит, что на самом деле все эти "обновления" ни к чему не привели, а государственные институты начали деградировать, нации – вымирать, экономика – рушиться. Во многих странах общество просто встало на грань гражданского конфликта. Поэтому естественно, что молодежь доверяет Путину, прежде всего, потому, что считает его гарантом благополучия и стабильности страны. Гарантом того, что страна будет развиваться в соответствии с собственными интересами, а не в угоду чужим блокам и геополитическим центрам силы", — сказал Богдан Безпалько.
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