Политолог: молодежь доверяет Путину как гаранту стабильности страны

Две трети российской молодежи готовы проголосовать на президентских выборах в 2018 году за Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что доверие к Путину основано на результатах его работы.

Почти 70% российской молодежи готовы проголосовать на выборах президента в 2018 году за действующего главу государства Владимира Путина, при этом 75% считают его идеальным президентом, и почти половина ему доверяет, следует из результатов опроса Центра социологии студенчества, поступивших в распоряжение РИА Новости.

В среду,6 декабря Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Согласно результатам опроса, молодежь ожидала выдвижения Путиным своей кандидатуры на грядущих президентских выборах и готова проголосовать за него. В том, что действующий глава государства будет баллотироваться на выборах в 2018 году, были полностью уверены 60% опрошенных, считали это вероятным — 3% респондентов. При этом 67% заявили, что готовы проголосовать за Путина, а 16% — сомневаются.

75% респондентов ответили, что Путин соответствует их представлениям об идеальном президенте России. Почти половина (46%) заявила, что доверяет нынешнему президенту, и убеждена, что он успешно справляется с решением проблем государства. Треть опрошенных (32%) ответила, что не видит другого кандидата, на которого они могли бы положиться, кроме современного лидера России. Еще 16% считают, что народное доверие Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему Владимир Путин вызывает доверие у молодежи.

"Значительная часть молодежи выросла при Путине, при его управлении страной в той или иной должности. За это время у нас существенно вырос уровень жизни. За это время был решен ряд очень сложных и болезненных проблем. И молодежь, даже если и не вся, об этом помнит. Но самое главное, что молодежь видит, что сейчас происходит на Украине и в других государствах, которые взяли курс на "обновления". И прекрасно видит, что на самом деле все эти "обновления" ни к чему не привели, а государственные институты начали деградировать, нации – вымирать, экономика – рушиться. Во многих странах общество просто встало на грань гражданского конфликта. Поэтому естественно, что молодежь доверяет Путину, прежде всего, потому, что считает его гарантом благополучия и стабильности страны. Гарантом того, что страна будет развиваться в соответствии с собственными интересами, а не в угоду чужим блокам и геополитическим центрам силы", — сказал Богдан Безпалько.

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