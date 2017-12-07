Политолог о разгроме ИГ* в Сирии: это закономерное и радостное событие

Генштаб заявил об освобождении Сирии от террористов ИГ*. Политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что положено реальное начало политическому урегулированию в Сирии и перехода страны к мирной жизни.

Генштаб объявил о полном освобождении Сирии от террористов "Исламского государства"*. Войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

Разгром террористов ИГ* на обоих берегах Евфрата уже прокомментировал Владимир Путин, которому об освобождении сирийской территории сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", — отметил президент.

Как рассказал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе, до начала операции ВКС положение в Сирии было критическим: 70% территории находилось под контролем "Исламского государства"*.

"Еще месяц-полтора, и Сирия перестала бы существовать как государство", — сказал глава Генштаба.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что разгромом террористов ИГ* положено реальное начало политическому урегулированию в Сирии.

"Очень хорошее сообщение, радостное. Оно закономерное, мы были уверены в этом. На сегодняшний день мы видим, как динамично государства, которые привели к победе над боевиками ИГ* в Сирии, обозначили свое стремление к переходу к мирной жизни: от боевых действий перевести всю страну в плоскость политического урегулирования, создания консенсуса, который бы позволил перейти к мирному строительству. Конгресс национальных сил, скорее всего, покажет, насколько общество готово сегодня сплотиться, чтобы поднять экономику, социальную инфраструктуру, решить культурные и гуманитарные проблемы, чтобы Сирия развивалась в полном объеме как государство, которое отстояло свой суверенитет", — сказал Андрей Кошкин.



*Террористическая организация, запрещена в России

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