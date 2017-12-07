Политолог: Россия не будет изолироваться от МОК, но и сдаваться не будет

Президент России Владимир Путин заявил, что бойкота Олимпиады не будет. В эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов высказал мнение о перспективах такой позиции.

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи призвало российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе, сообщает агентство Ренхап.

Москва оставляет право выбора за самими спортсменами. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

Во вторник, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они будут соревноваться под наименованием "Спортсмены-олимпийцы из России", выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн.

"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать", — сказал Путин.

"Но и в конечном итоге сами спортсмены должны будут принять решение, каждый из них – для себя. И в команде, и индивидуально: кто и как будет выступать", — добавил президент РФ.

Глава государства высказался и по самому решению исполкома МОК. "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными", — отметил он.

Также Путин подчеркнул, что "окончательное решение должно принять олимпийское собрание", которое пройдет в Москве 12 декабря.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что такая позиция принесет свои плоды.

"Совершенно ожидаемое решение. Позиция была озвучена еще год назад: мы не собираемся сами себя изолировать от Международного олимпийского комитета, каких бы претензий у нас к нему ни было. Да, сложилась так конъюнктура, что сейчас международным чиновникам выгодно оказывать давление на Россию – такая есть мода, тенденция. Так будет продолжаться в течение ближайших трех-пяти, может быть, десяти лет. Но выбранная сейчас позиция, которая заключается в том, что мы не сдаемся, не загоняем себя в угол, мы часть Европы, мы возрождающаяся сверхдержава, она в перспективе выгодная и правильная. Потому что рано или поздно руководство на Западе сменится, и "мода" тоже сменится – найдут другого врага. А Россия все равно продолжит свою линию", — сказал Вячеслав Смирнов.

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