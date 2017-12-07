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"Мотор системы". Политолог о решении Путина участвовать в выборах

08:3807.12.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о значении этого шага.

 Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на участие в предстоящих президентских выборах.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ.

По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что "все у нас получится".

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.

Президент приехал в Нижний Новгород на празднование 85-летия ГАЗа. Сотрудник завода Артем Баранов напомнил на мероприятии, что несколькими часами ранее у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться, и глава государства сказал, что примет решение в ближайшее время. Баранов попросил президента огласить его и тем самым сделать рабочим подарок. Он также заверил главу государства во всеобщей поддержке.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, где именно президент объявил о своем решении.

"Это очень точное символическое действие. Президент в России – явление политически особое. Это не просто главный начальник, глава исполнительной власти – это глава всей страны, всего народа. Путин объявил о своем желании участвовать в избирательном процессе именно на заводе, то есть среди простых людей, и получилась такая связка: Путин как президент, и народ. То есть не Путин как политик,  а Путин как равновеликая величина с народом как таковым. Для России этот символ понятен", — отметил Дмитрий Журавлев.

Как отметил Дмитрий Журавлев, авторитет Путина очень велик, это показала реакция зала в момент объявления решения.

"Дело даже не в том, что все закричали. А дело в том, как все закричали. Я такой крик слышал только на эстрадных концертах, это эмоциональная реакция на звезду. Ни один политик в России ни сейчас, ни в предыдущую эпоху такой реакции не вызывал", — сказал Дмитрий Журавлев.

По его мнению, необходимость выдвижения Путина объясняется не только наличием незавершенных проектов, но и более глубинными причинами.

"Понятно, что Путин, который стоял в начале процесса, гораздо эффективнее будет его продолжать, чем любой новый человек. Но это не вся правда. Всегда будут проекты, которые будут требовать продолжения. Главное в его выдвижении не то, что он лучше сделает ту или иную работу. Главное – скрепляющее звено. Дело не в конкретных делах, хотя они нужны, и без них нет политики, дело в том, что если сегодня Путин перестанет играть активную политическую роль, то очень многое в сегодняшней политической конфигурации будет работать хуже. Не только конкретные вещи, как, например, Арктика или Крым – многие вещи будут работать хуже, потому что он мотор системы, он ее центр", — убежден Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, внешнеполитическая стратегия Владимира Путина останется прежней, и если что-то изменится – то только тактика в отдельных случаях.

"Я думаю, что стратегия не изменится, потому что она очень проста: мы защищаем собственные интересы. А вот тактика будет зависеть от ситуации. Мы ведь не собирались воевать в Сирии, когда там не было войны. Не мы эту войну начали, не мы начали "Арабскую весну", с которой США не очень понимают, что делать. Если нам будут создавать проблемы, мы будем их решать, но стратегическая цель останется той же – стабильность России внутри и безопасность во внешнем мире", — заключил Дмитрий Журавлев.

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andreyrash
Я так и знал
08:54
07.12.2017
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