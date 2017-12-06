Политолог: главная интрига выборов-2018 только начинается

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность президента на выборах в 2018 году. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал свое мнение о предстоящей избирательной кампании.

Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", – сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что "все у нас получится".

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", – отметил глава государства.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что заявления Владимира Путина о его намерении баллотироваться следовало ожидать.

"Лично для меня это не стало неожиданностью – я полагал, что Путин абсолютно точно будет выдвигаться. И понятно, что у любого, кто пойдет против него на выборах, нет ни единого шанса – при той поддержке и том авторитете, которыми он пользуется и среди политического класса, и среди простого населения… Главная же интрига, я считаю, только начинается – и она будет заключаться в той программе, с которой Владимир Путин пойдет на новый президентский срок", – считает Леонид Крутаков.

Он предположил, что значительное место в этой программе будет занимать внешнеполитическая тематика.

"Вызовы ведь перед Россией колоссальные стоят. Конкуренция между странами очень резко обострилась. И нам фактически объявлена экономическая война. А также дипломатическая война – мы видим, что творится с нашими консульствами в США, информационная война – мы видим, что происходит в Америке с RT. И даже в сфере спорте против нас воюют. Это значит, что России нужно будет определять свое место в этой очень волатильной ситуации – и как раз это сейчас и происходит", – полагает Леонид Крутаков.

Владимир Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004 он переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова занял должность главы государства.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.

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