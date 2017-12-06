Политолог: США хотят "переиграть" конфликт на Донбассе в пользу Украины

США надеются преодолеть разногласия с Россией по миротворцам в Донбассе, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что компромисс возможен только в рамках российской позиции.

США надеются преодолеть разногласия с Россией по миротворческой миссии в Донбассе, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Приоритетом является прекращение насилия, это наш первоочередной приоритет. Мы думаем, что для этого необходим миротворческий контингент", – сказал Тиллерсон журналистам.

При этом он отметил, что миссия должна быть "правильной".

"У нас большие разногласия по мандату, которым будет наделен миротворческий контингент, и по масштабам его мандата, поэтому мы продолжаем вести переговоры с россиянами по миротворческому контингенту. Мы надеемся, что мы сможем преодолеть этот разрыв", – заявил госсекретарь США.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что российская сторона продолжит последовательно отстаивать свою позицию в вопросе миротворцев.

"Россия четко дала понять, что никакого другого решения для себя в переговорах не видит. Следует подчеркнуть, что речь идет об охранной миссии, о силах ООН по защите наблюдателей ОБСЕ. Думаю, что Россия не будет отказываться от своей позиции. США выступают за более широкий мандат миссии – миротворческий, эта миссия должна иметь возможность полного контроля над границей. То есть войска ООН, если они будут введены, должны исполнять функции не только охраны наблюдателей, но и фактически пограничников, которые будут разводить стороны конфликта и иметь возможность разоружать их. Россия выступает категорически против этого, потому что создает угрозу для жителей Донбасса. Фактически это попытка "переиграть" конфликт в пользу Украины. Поэтому я думаю, что компромисс возможен только в рамках российской позиции", – сказал Олег Игнатов.

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