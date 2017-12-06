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Тренер российских биатлонистов: мы честно боремся

16:5506.12.2017
(обновлено: 16:56 06.12.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБиатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, ШвецияБиатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости / Константин Чалабов
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У старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса пока нет ответа на вопрос, поедут ли его подопечные в Пхенчхан, но он уверен, что они прекрасно подготовлены. Об этом сам тренер рассказал в эфире радио Sputnik.

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс уверен, что у WADA и МОК нет поводов для критики российских биатлонистов. В то же время он считает, что затянувшееся ожидание решения МОК по участию российских атлетов в Олимпиаде в Южной Корее оказывало психологическое давление на спортсменов. 

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Пхенчхане в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

У старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса пока нет ответа на вопрос, поедут ли его подопечные в Пхенчхан после решения МОК, но он уверен, что они прекрасно подготовлены. Он рассказал об этом в интервью Sputnik-Deutschland, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik.

"Я не знаю точно, окончательное ли это решение. Наверняка будут еще юридические возможности у российского правительства, чтобы улучшить ситуацию. Но я не знаю этого – слишком актуальная новость, слишком взрывная… Будет ли государственное решение не принимать участие – я не могу предполагать. Фактом остается, что биатлонисты прекрасно подготовлены. Поэтому хорошо, я считаю, что сейчас дана возможность атлетам участвовать", – сказал Рикко Гросс.

Он убежден, что у WADA и МОК нет поводов для критики российских биатлонистов. 

"Последние три года мы тренировались в Центральной Европе и давали многочисленным институтам, таким как WADA и национальным антидопинговым агентствам возможность контролировать наших спортсменов в качестве доказательства того, что мы честно боремся", – рассказал Рикко Гросс.

В то же время он отметил, что долгое ожидание решения МОК само по себе оказывало психологическое давление на спортсменов. 

"Это все время мучило атлетов и они не могли задействовать в последних состязаниях свою оптимальную производительность. Теперь, по крайней мере, есть ясность. Определенно будет много разговоров об этом, но мы должны как можно скорее вернуться к ежедневным делам", – считает Рикко Гросс.

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение: МОК пытается заставить Россию "платить и каяться"
Решение МОК об отстранении российской сборной от участия в Играх в Пхенчхане основано на результатах работы двух специальных комиссий. Первая перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее МОК создал две специальные комиссии.

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