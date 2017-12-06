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Сербский журналист: последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны

16:4306.12.2017
(обновлено: 17:22 06.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония Год до Олимпийских игр 2018Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из-за решения МОК по российским спортсменам уровень состязательности на Олимпиаде в Пхенчхане заметно понизится – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал сербский журналист Владимир Новакович.

Известный сербский журналист, сотрудник регионального канала Sport Klub Владимир Новакович считает, что, отстраняя российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее, МОК наносит ущерб собственной репутации. 

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Решение МОК: могло быть и хуже. Для МОК
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Пхенчхане в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Владимир Новакович в интервью Sputnik-Serbia, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, высказал мнение, что из-за решения МОК уровень состязательности на Олимпиаде в Пхенчхане заметно понизится. 

"Неоспоримым является тот факт, что Россия вместе с Норвегией – это две самые успешные страны в истории зимних видов спорта. Когда одну из двух самых сильных спортивных держав ограничивают таким способом, последствия огромны. Думаю, российские спортсмены сделают все, чтобы добиться хороших результатов, ведь на Олимпиаде достаточно индивидуальных дисциплин. Но, конечно, медалей они завоюют меньше, чем раньше", – предположил Владимир Новакович. 

По его мнению, такими действиями МОК наносит ущерб собственной репутации. 

"За последние 50 лет мы не раз видели, как МОК нарушает олимпийские принципы, и то, что случилось вчера – еще один тому пример. Понятно, что были случаи употребления допинга, и они, вероятно, имели систематический характер. Но доказано, что по всему миру почти во всех сборных есть такие примеры. Вы только посмотрите на американскую команду – за последние 30 лет доказаны случаи употребления допинга как минимум ста ведущими спортсменами", – сказал Владимир Новакович. 

Олимпийский парк в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Китайский спортивный чиновник: решение МОК по России вызывает вопросы
Решение МОК об отстранении российской сборной от участия в Играх в Пхенчхане основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия, возглавляемая Самуэлем Шмидом, изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее МОК создал две специальные комиссии.

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

ЗаМОКнулись на спорт
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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