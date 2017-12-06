"Определяющая сфера". Эксперт о вербовке спецслужбами США журналистов из РФ

В МИД заявили о попытках спецслужб США завербовать российских журналистов. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал мнение, что Запад хотел бы сделать российские СМИ орудием в информационной войне.

Американские спецслужбы пытаются вербовать российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала эти попытки "многочисленными и многоступенчатыми".

Захарова упомянула случай с российским журналистом, которому американские спецслужбы предлагали сотрудничество. Его имени и места работы представитель МИД не уточнила.

"Делали это достаточно корректно, при этом не раскрывая истинной сути этого сотрудничества, потом, получив недвусмысленный отказ, попробовали пойти другим способом, а именно действовать через подкуп, дальше перешли к психологическому давлению, а затем – банально к прямым угрозам", – добавила она.

По словам Захаровой, представители спецслужб "вторгались в личное пространство, в том числе в нерабочее время, делали аналогичные подходы к членам семьи, к тем самым людям, которые в принципе не имеют отношения к журналистской деятельности".

"Вновь ставим вопрос в данном случае не только перед американскими коллегами, но и всем международным сообществом о беспрецедентном давлении на российские средства массовой информации <…> со стороны Соединенных Штатов Америки", – заявила Захарова.

Как отметила дипломат, если задать вопрос о попытках вербовки журналистов в Госдепартаменте, "они скажут, что им об этих случаях неизвестно". Поэтому, продолжила она, этот вопрос поднимет министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене в четверг, 7 декабря. "Поэтому говорить о том, что у них нет информации, и они ее не комментируют, уже не получится", – подчеркнула Захарова.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что Запад хотел бы сделать российские СМИ орудием в информационной войне.

"Сегодня очевидно, что журналистика и область общественного мнения – это передовая фронта на той идеологической войне, которая сейчас ведется. Поэтому и вербовка в этой сфере неудивительна. В отсутствии международных норм и при разрушении порядка, который существовал, на первое место выходит моральное оправдание тех или иных действий. Мы это видели на примере санкций против России: объявляется некая коалиция и принимается решение, при этом в СМИ создается картина справедливости этого решения, его обоснованности. То есть сегодня медийная сфера является определяющей для принятия решений и продвижения тех или иных действий", – сказал Леонид Крутаков.

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