"Определяющая сфера". Эксперт о вербовке спецслужбами США журналистов из РФ

Американские спецслужбы пытаются вербовать российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала эти попытки "многочисленными и многоступенчатыми".
"Делали это достаточно корректно, при этом не раскрывая истинной сути этого сотрудничества, потом, получив недвусмысленный отказ, попробовали пойти другим способом, а именно действовать через подкуп, дальше перешли к психологическому давлению, а затем – банально к прямым угрозам", – добавила она.
По словам Захаровой, представители спецслужб "вторгались в личное пространство, в том числе в нерабочее время, делали аналогичные подходы к членам семьи, к тем самым людям, которые в принципе не имеют отношения к журналистской деятельности".
"Вновь ставим вопрос в данном случае не только перед американскими коллегами, но и всем международным сообществом о беспрецедентном давлении на российские средства массовой информации <…> со стороны Соединенных Штатов Америки", – заявила Захарова.
В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что Запад хотел бы сделать российские СМИ орудием в информационной войне.
"Сегодня очевидно, что журналистика и область общественного мнения – это передовая фронта на той идеологической войне, которая сейчас ведется. Поэтому и вербовка в этой сфере неудивительна. В отсутствии международных норм и при разрушении порядка, который существовал, на первое место выходит моральное оправдание тех или иных действий. Мы это видели на примере санкций против России: объявляется некая коалиция и принимается решение, при этом в СМИ создается картина справедливости этого решения, его обоснованности. То есть сегодня медийная сфера является определяющей для принятия решений и продвижения тех или иных действий", – сказал Леонид Крутаков.
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