Мнение: у КНДР уже есть ответ на учения бомбардировщика США близ ее границ

Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США провел учения на южнокорейском полигоне недалеко от КНДР. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что Вашингтон демонстрирует силу.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer провел учения на полигоне в Южной Корее недалеко от границы с КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап.

Бомбардировщик перебросили в провинцию Канвондо с авиабазы "Кемп-Андерсон" на острове Гуам. По данным объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, вместе с B-1B в этой операции в рамках совместных военных учений Vigilant ACE впервые был задействован истребитель F-22.

"Через эти учения американо-южнокорейские ВВС продемонстрировали волю и возможность альянса для мощного возмездия за ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи", – приводит агентство заявление комитета.

Совместные учения США и Южной Кореи Vigilant ACE начались в понедельник, 4 декабря, и продлятся до 8 декабря. Южнокорейские СМИ отмечают, что они станут самыми крупномасштабными в истории – в них задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Учения проходят на фоне ракетных испытаний в КНДР, последнее из них состоялось 29 ноября.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что Вашингтон демонстрирует силу.

"Учения США с задействованием бомбардировщика B-1B Lancer проводятся уже не в первый раз. В том числе, на них отрабатывались удары по подземным объектам с использованием бетонобойных бомб и по заглубленным командным пунктам, по шахтным установкам. Они теоретически могут быть и у Северной Кореи. Понятно, что все это демонстрация силы со стороны США, попытки запугать КНДР, чтобы вынудить ее отказаться от ракетно-ядерной программы. Но политика Пхеньяна заключается в том, что на любые угрозы он предпочитает отвечать запуском своих ракет. Как сейчас ответит Северная Корея? Скорее всего, последуют заявления, а затем в течение одной-трех недель можно ожидать очередных запусков ракет или подземного ядерного испытания. Определенные признаки готовности к таким испытаниям есть", – сказал Борис Рожин.

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