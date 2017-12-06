"НАТО в подчинении". Военный эксперт об отношениях альянса с Россией

В НАТО заявили об эффективности позиции альянса в отношении России. Военный эксперт Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik оценил ближайшие перспективы улучшения отношений НАТО с РФ.

Главы МИД стран НАТО решили, что согласованная альянсом политика обороны и диалога в отношении России является эффективной, альянс намерен и дальше совмещать сдерживание и оборону с переговорами, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы договорились, что наш подход в отношении России, согласованный на саммите в Варшаве в 2016-м – оборона и диалог – является эффективным. Мы усиливаем коллективную оборону, оставаясь открытыми к диалогу. Мы сохранили в силе экономические санкции и используем военные линии коммуникации", – сказал Столтенберг, комментируя итоги обсуждения отношений с РФ главами МИД стран-членов альянса.

По его словам, министры "договорились по мере подготовки к саммиту в июле следующего года продолжить укреплять сдерживание и оборону, продолжать вести добросовестный диалог и поддерживать партнеров в Восточной Европе".

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что на данном этапе ни о каких позитивных сдвигах в отношениях России и НАТО говорить не приходится.

"Когда мы говорим о НАТО, то надо иметь в виду, что альянс сегодня подчинен Вашингтону. И пока не будет улучшения отношений между США и Россией, вряд ли можно говорить и об улучшении отношений с НАТО. А сейчас ни Европа, ни США не готовы идти на улучшение отношений с Россией. Мы знаем, кто такой Столтенберг, что такое Военный комитет НАТО, Главное командование войск НАТО в Европе – главные там американцы. И даже если будут какие-то консультации, то вряд ли к каким-то прорывам в плане улучшения отношений это приведет. Скорее всего, этого не будет", – сказал Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, России сегодня важно развивать сотрудничество с нейтральными странами, которые пока не приняли решения о вступлении в альянс.

"В Финляндии, Швеции сейчас идут очень сложные процессы. Американцы там присутствуют и продавливают общественное мнение, в том числе, пугая Россией, чтобы жители этих стран высказались за вступление в НАТО. И сейчас наша задача – работать с этими странами, расширять мир и доверие. Надо убеждать их, что нейтральный статус сегодня – самый выгодный для них с точки зрения и безопасности и развития экономики", – считает военный эксперт.

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