Военный эксперт рассказал об особенностях новейшего судна "Ильмень"

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшее океанографическое судно "Ильмень". В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что корабль восполняет линейку вспомогательного флота в рядах ВМФ.

Новейшее океанографическое судно "Ильмень", построенное для ВМФ России, спущено на воду в Санкт-Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"В Санкт-Петербурге, на судостроительном предприятии "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего океанографического исследовательского судна "Ильмень" проекта 11982", – приводит слова Дыгало сайт Минобороны.

По словам начальника главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексея Буриличева, "Ильмень" обладает современным оборудованием для научно-исследовательских, океанографических и поисково-спасательных работ. Одним из достоинств судна является система динамического позиционирования, позволяющая точно удерживаться в определенной точке в море, что очень важно, например, при обследовании аварийных объектов на грунте.

После достроечных работ на воде и испытаний "Ильмень" войдет в состав Черноморского флота России.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что корабль восполняет линейку вспомогательного флота в рядах ВМФ.

""Ильмень" – судно небольшого водоизмещения, с небольшой автономностью. Все это необходимо для гидрографических и других работ, которые судно может выполнять, в том числе и подводных работ. На судне небольшой экипаж, поскольку во многом все решает техника, аппаратура, которая там установлена. На данный момент такие корабли особенно требуются в закрытых морях – таких, как Балтика, они нужны на Черноморском флоте и в Каспийской флотилии. Без гидрографии очень трудно представить плавание по этим морям, причем не только военных кораблей. Я думаю, что "Ильмень" достаточно быстро войдет в строй Черноморского флота России. Этот корабль восполняет линейку вспомогательного флота в рядах ВМФ. Такая линейка необходима: есть малые корабли-гидрографы, есть средние, а также большие — океанографические, которые были в советском флоте. Например, экспедиционное океанографическое судно "Фаддей Беллинсгаузен". Сейчас, слава богу, снова появляются такие корабли"", – сказал Василий Дандыкин.

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