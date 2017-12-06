В рамках форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге врио губернатора Ненецкого АО Александр Цыбульский презентовал проект опорной зоны округа. В эфире радио Sputnik он рассказал, что главная задача – это развитие портов в регионе.

В Санкт-Петербурге завершается Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Представители северных регионов России презентовали свои проекты развития территорий. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, успех этих проектов будет зависеть, прежде всего, от развития транспортной инфраструктуры в российском сегменте Арктики, в том числе и порта Индига, расположенного на Северном морском пути.

"Если "Росатом" станет основным оператором Северного морского пути, я бы ему предложил рассматривать порт Индига как один из опорных портов. Движение в Арктике связано с вопросами обеспечения безопасности. А на Ямале как раз есть прекрасный авиаотряд с очень опытными летчиками, которые уже много лет занимаются тем, что обеспечивают безопасность судов. Акваторию от Архангельска и до Амдермы мы можем рассматривать как нашу спасательную зону", – рассказал Александр Цыбульский.

Временный глава региона считает, что развитие Арктики невозможно без крупных инфраструктурных проектов.

"Сегодня мы презентовали то, как мы бы видели реализацию крупных проектов на территории Ненецкого автономного округа, исходя из того потенциала, который есть. Арктика – это территория, которая может развиваться исключительно за счет реализации мегапроектов. Это необычная территория. Здесь огромные издержки, которые возникают из-за климатических, территориальных особенностей, сложной логистики. И все эти издержки могут быть покрыты только с экономической точки зрения через эффект масштабности. Если эти проекты будут достаточно масштабны, тогда эти издержки будут нивелированы", – рассказал Александр Цыбульский.

Александр Цыбульский: Арктика требует масштабных проектов Your browser does not support HTML5 audio

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