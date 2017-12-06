Александр Цыбульский: Арктика требует масштабных проектов

В Санкт-Петербурге завершается Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Представители северных регионов России презентовали свои проекты развития территорий. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, успех этих проектов будет зависеть, прежде всего, от развития транспортной инфраструктуры в российском сегменте Арктики, в том числе и порта Индига, расположенного на Северном морском пути.
Временный глава региона считает, что развитие Арктики невозможно без крупных инфраструктурных проектов.
"Сегодня мы презентовали то, как мы бы видели реализацию крупных проектов на территории Ненецкого автономного округа, исходя из того потенциала, который есть. Арктика – это территория, которая может развиваться исключительно за счет реализации мегапроектов. Это необычная территория. Здесь огромные издержки, которые возникают из-за климатических, территориальных особенностей, сложной логистики. И все эти издержки могут быть покрыты только с экономической точки зрения через эффект масштабности. Если эти проекты будут достаточно масштабны, тогда эти издержки будут нивелированы", – рассказал Александр Цыбульский.
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