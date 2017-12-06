Титов: по каждому скрывающемуся бизнесмену надо принимать решение отдельно

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросит президента РФ Владимира Путина разрешить вернуться на родину российским предпринимателям, скрывающимся за границей от правосудия. Свою позицию он разъяснил в эфире радио Sputnik.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что готовит для президента Владимира Путина список российских предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ущерба.

"Многие из них – серьезные предприниматели, они реализовали в России серьезные проекты. Эти предприниматели обратились ко мне. Есть уже около десятка обращений", – сказал Борис Титов в эфире радио Sputnik.

По его словам, эти люди могли бы принести пользу нашей стране.

"Ведь это наш актив, это люди, готовые приехать обратно в Россию и продолжать свою работу, создавая новые проекты, новые рабочие места для страны. И было бы глупо не использовать их в этом плане. Конечно, по каждому человеку надо принимать решение отдельно, но только быстро и активно. Если они признают, что были в чем-то виноваты и погасят ущерб, то надо завершать их дела и возвращать их на родину", – считает Борис Титов.

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