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Мнение: в выступлении под олимпийским флагом нет ничего непатриотичного

13:3606.12.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОлимпийский флаг и флаг России на Играх в СочиОлимпийский флаг и флаг России на Играх в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Госдума подготовит заявление палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпиаде-2018. В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что наши спортсмены должны участвовать в Играх.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручения профильным комитетам нижней палаты проанализировать все документы, решения МОК в отношении сборной РФ и подготовить проект постановления по данному вопросу.

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"
"Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, которое обсудим уже в зале пленарных заседаний", – сказал Володин.

Исполком МОК во вторник, 5 декабря принял решение отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, обязав его внести 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что российские спортсмены должны участвовать в Играх. 

"Конечно, каждый из спортсменов имеет право сделать свой выбор. Я думаю, что лучше участвовать, чем не участвовать. Пускай и в урезанном виде, пускай – заранее обрекать себя на неблагоприятные условия. Собственно, принцип олимпийского движения как раз подразумевает участие. Мы понимаем, что результаты были бы намного выше при более благоприятном отношении к нашим спортсменам со стороны МОК. Но, тем не менее, любое присутствие России, любое подтверждение ее спортивных достижений – это хорошо. И хотя мы находимся в заведомо проигрышной ситуации, все равно надо бороться, надо выступать, отстаивать свои ценности и убеждения! На мой взгляд, здесь нет ничего непатриотичного. Даже наоборот. Это профессия, в конце концов, и для многих спортсменов это единственный шанс в жизни. Поэтому надо двигаться вперед", – сказал Александр Сафонов.  

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Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
jevi6
Так вас проверяет комитет триста. На вшивость. СТРУСИТЕ? ПОТЕРЯЕТЕ СТРАНУ. Россия должна потребовать от МОК усиления борьбы с доппингом. Изменения должны вступить в силу уже в эту олимпиаду. Требуйте:
1) Все спортсмены мира должны подписать декларацию о здоровье чтобы исключить использование "болезни" для сокрытия легально разрешенного МОК доппинга для "избранных" спортсменов.
2) Все спортсмены которые лечатся и чье здоровье нуждается в доппинге для восстановления здоровья направляются или на дальнейшее лечение или
13:39
06.12.2017
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jevi6jevi6
Россия должна потребовать от МОК усиления борьбы с доппингом. Изменения должны вступить в силу уже в эту олимпиаду. Требуйте:
1) Все спортсмены мира должны подписать декларацию о здоровье чтобы исключить использование "болезни" для сокрытия легально разрешенного МОК доппинга для "избранных" спортсменов.
2) Все спортсмены которые лечатся и чье здоровье нуждается в доппинге, для восстановления здоровья направляются или на дальнейшее лечение или на Паролимпиады.
13:57
06.12.2017
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