Мнение: в выступлении под олимпийским флагом нет ничего непатриотичного

Госдума подготовит заявление палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпиаде-2018. В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что наши спортсмены должны участвовать в Играх.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручения профильным комитетам нижней палаты проанализировать все документы, решения МОК в отношении сборной РФ и подготовить проект постановления по данному вопросу.

"Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, которое обсудим уже в зале пленарных заседаний", – сказал Володин.

Исполком МОК во вторник, 5 декабря принял решение отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, обязав его внести 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что российские спортсмены должны участвовать в Играх.

"Конечно, каждый из спортсменов имеет право сделать свой выбор. Я думаю, что лучше участвовать, чем не участвовать. Пускай и в урезанном виде, пускай – заранее обрекать себя на неблагоприятные условия. Собственно, принцип олимпийского движения как раз подразумевает участие. Мы понимаем, что результаты были бы намного выше при более благоприятном отношении к нашим спортсменам со стороны МОК. Но, тем не менее, любое присутствие России, любое подтверждение ее спортивных достижений – это хорошо. И хотя мы находимся в заведомо проигрышной ситуации, все равно надо бороться, надо выступать, отстаивать свои ценности и убеждения! На мой взгляд, здесь нет ничего непатриотичного. Даже наоборот. Это профессия, в конце концов, и для многих спортсменов это единственный шанс в жизни. Поэтому надо двигаться вперед", – сказал Александр Сафонов.

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