Политолог: ЕС от предупреждений в адрес Киева перешел к реальным действиям

ЕС обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве доверия общественности. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что даже вчерашние союзники больше не спешат помогать Киеву, в том числе финансово.

Евросоюз призывает украинские власти не подрывать, а поддержать работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в комментарии официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, посвященном обнародованию Генпрокуратурой страны информации о расследовании, проводимом НАБУ.

"Публичное обнародование (информации) о коррупционном расследовании офисом генерального прокурора значительно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро Украины по эффективному проведению расследований и подрывает общественную веру в эффективную борьбу с коррупцией", – заявил представитель Могерини.

По его словам, "украинские власти должны активизировать усилия для обеспечения независимости, оперативных возможностей и полноценной эффективности антикоррупционных институтов". "Работу этих институтов нужно не подрывать, а укреплять", – говорится в коммюнике.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в антикоррупционном бюро заявляют, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией.

В минувшую пятницу президент Петр Порошенко признал, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что европейских политиков не может не настораживать происходящее сегодня на Украине.

"Очередной сигнал, посланный европейской политической элитой в Киев, не будет услышан. Дело в том, что это не первый, не второй и даже не десятый сигнал, который говорит о том, что все антикоррупционные расследования, вся антикоррупционная деятельность являются лишь имитацией. Несмотря на многочисленные ведомства, организованные на европейские деньги, которые должны бороться с коррупцией, никаких реальных действий со стороны украинских правоохранителей и политиков не видно. Наоборот, коррупционные эпизоды случаются все чаще, при этом проходят для обвиняемых практически безболезненно. Это не может не настораживать европейскую элиту", – сказал Александр Асафов.

И, по его словам, европейцы уже переходят к конкретным действиям в отношении Киева.

"По сути, от предупреждений Европа уже перешла к конкретным действиям: деньги больше не выделяются. Они могут быть выделены в следующем году, но лишь в случае подвижек в антикоррупционных реформах. Пока этих подвижек не будет, Киев не увидит ни одного евроцента. Это данность. И даже вчерашние союзники Украины вынуждены действовать таким образом, поскольку инерционная модель поддержки Украины во всех ее делах и начинаниях уже не работает. И поэтому Киеву стоит сделать из этого неутешительный вывод, что следующий год будет очень финансово сложным. Поскольку ни Еврокомиссия, ни МВФ больше не спешат помогать деньгами "молодой, демократической стране"", – отметил политолог.

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