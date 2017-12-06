Китайский спортивный чиновник: решение МОК по России вызывает вопросы

Без участия российской сборной хоккейный турнир на Играх в Пхенчхане будет лишен смысла, сказал в эфире радио Sputnik заместитель гендиректора пекинского хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" Ли Лунмоу.

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия, возглавляемая Самуэлем Шмидом, изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида не нашла подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга. В то же время, по словам главы ОКР, в докладе сказано, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался мошеннической деятельностью с целью наживы.

Заместитель гендиректора пекинского хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" Ли Лунмоу в интервью Sputnik-China высказал мнение, что "в решении МОК есть политическая подоплека, это "холодная война" в спорте".

Он считает, что по поводу решения МОК относительно российских атлетов возникает много вопросов, на которые нет ясных ответов.

"Если доказательства (применения допинга – ред.) уже были в ходе расследования (нарушений – ред.) на Олимпийских играх в Бразилии в прошлом году, почему же эти доказательства не были представлены тогда, а представлены только сейчас? На данный момент до начала Игр осталось всего три месяца, совершенно не остается времени на подготовку спортсменов и ответную реакцию. Раз уж МОК начал расследование, почему оно не было проведено основательно, а было сделано частями? Считаю, что бюрократизм в Международном олимпийском комитете зашкаливает", – сказал Ли Лунмоу в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что без участия российской сборной олимпийский хоккейный турнир будет фактически лишен смысла.

"Это решение, на мой взгляд, приведет к тому, что в хоккейной программе на зимних Олимпийских играх не на что будет смотреть. Несомненно, билеты на хоккей в период зимней Олимпиады не будут распроданы, что нанесет развитию хоккея как вида спорта большой урон. К тому же это может отрицательно сказаться и на финансовой составляющей зимней Олимпиады в Пхенчане в целом", – отметил Ли Лунмоу.

Хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" был создан 17 марта 2016 года в Пекине с целью вступления в Континентальную хоккейную лигу. 24 июня 2016 года Совет директоров КХЛ утвердил ХК "Куньлунь Ред Стар" в качестве участника Чемпионата КХЛ с сезона 2016/2017.

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 года глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году он заявил, что как минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее МОК создал две специальные комиссии.

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