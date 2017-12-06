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Китайский спортивный чиновник: решение МОК по России вызывает вопросы

13:1606.12.2017
(обновлено: 13:18 06.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийский парк в ПхенчханеОлимпийский парк в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Без участия российской сборной хоккейный турнир на Играх в Пхенчхане будет лишен смысла, сказал в эфире радио Sputnik заместитель гендиректора пекинского хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" Ли Лунмоу.

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"
Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия, возглавляемая Самуэлем Шмидом, изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида не нашла подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга. В то же время, по словам главы ОКР, в докладе сказано, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался мошеннической деятельностью с целью наживы.

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение: МОК пытается заставить Россию "платить и каяться"
Заместитель гендиректора пекинского хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" Ли Лунмоу в интервью Sputnik-China высказал мнение, что "в решении МОК есть политическая подоплека, это "холодная война" в спорте". 

Он считает, что по поводу решения МОК относительно российских атлетов возникает много вопросов, на которые нет ясных ответов. 

"Если доказательства (применения допинга – ред.) уже были в ходе расследования (нарушений – ред.) на Олимпийских играх в Бразилии в прошлом году, почему же эти доказательства не были представлены тогда, а представлены только сейчас? На данный момент до начала Игр осталось всего три месяца, совершенно не остается времени на подготовку спортсменов и ответную реакцию. Раз уж МОК начал расследование, почему оно не было проведено основательно, а было сделано частями? Считаю, что бюрократизм в Международном олимпийском комитете зашкаливает", – сказал Ли Лунмоу в эфире радио Sputnik.  

Он добавил, что без участия российской сборной олимпийский хоккейный турнир будет фактически лишен смысла. 

"Это решение, на мой взгляд, приведет к тому, что в хоккейной программе на зимних Олимпийских играх не на что будет смотреть. Несомненно, билеты на хоккей в период зимней Олимпиады не будут распроданы, что нанесет развитию хоккея как вида спорта большой урон. К тому же это может отрицательно сказаться и на финансовой составляющей зимней Олимпиады в Пхенчане в целом", – отметил Ли Лунмоу. 

Сергей Чепиков
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Чепиков рассказал, что чувствуют спортсмены после оглашения решения МОК
Хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" был создан 17 марта 2016 года в Пекине с целью вступления в Континентальную хоккейную лигу. 24 июня 2016 года Совет директоров КХЛ утвердил ХК "Куньлунь Ред Стар" в качестве участника Чемпионата КХЛ с сезона 2016/2017.  

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 года глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку.  После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году он заявил, что как минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее МОК создал две специальные комиссии.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 


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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
jevi6
Так вас проверяет комитет триста на вшивость. СТРУСИТЕ - ПОТЕРЯЕТЕ СТРАНУ. Россия должна потребовать от МОК усиления борьбы с доппингом. Изменения должны вступить в силу уже в эту олимпиаду. Требуйте:
1) Все спортсмены мира должны подписать декларацию о здоровье чтобы исключить использование "болезни" для сокрытия легально разрешенного МОК доппинга для "избранных" спортсменов.
2) Все спортсмены которые лечатся и чье здоровье нуждается в доппинге для восстановления здоровья направляются или на дальнейшее лечение или
13:40
06.12.2017
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