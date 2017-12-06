РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"

12:1406.12.2017
(обновлено: 12:15 06.12.2017)
239721
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в ЛозаннеВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОК постановил отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин отметил, что отсутствие на Олимпиаде российской сборной существенно снизит интерес к Играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад.

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мнение: МОК пытается заставить Россию "платить и каяться"
Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида не нашла подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга. В то же время, по словам главы ОКР, в докладе прямо сказано, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался мошеннической деятельностью с целью наживы.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что ни МОК, ни WADA пока не представили никаких доказательств обоснованности своих выводов.  

"Они базируют свои обвинения на показаниях только одного человека. К слову, есть предположение, что этот человек специально был "заслан" на свой пост, чтобы сделать то, что он сделал. Напомню, что именно WADA настаивало на том, чтобы господин Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией. Конечно, сейчас эмоции зашкаливают. Но в этой ситуации необходимо сохранять спокойствие. Потому что от нас хотят демонстративно жестких действий и "сумеречного" состояния. Но такого подарка нашим западным "партнерам", конечно, не стоит преподносить. Мы должны ответить умно, у нас есть и свой интерес", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, отсутствие на Олимпиаде российской сборной существенно снизит интерес к Играм.

"Возможно, стоит рассмотреть вариант бойкота, и в этом ничего страшного нет – это обычная практика прошлого века. Но спортсмены могут принять и собственное решение, и, думаю, никто их не осудит. А трансляцию Олимпиады необходимо ограничить или вообще запретить – это тот самый финансовый момент, который очень болезненно воспринимается. От нас потребовали штрафа – его необходимо оспорить в международном суде, потому что доказательств пока не представлено. И раз уж олимпийское движение разваливается, испытывает такой острый кризис, значит, спортивные мероприятия могут проходить и в другом формате. Мы можем, например, организовать альтернативные игры. Олимпийское движение сейчас наступило себе на нежное место, поскольку отсутствие де-факто России на этих Олимпийских играх снижает качество рекордов, которые там будут поставлены. Россия – олимпийская супердержава, и без российских спортсменов эти рекорды будут сомнительными", – заключил политолог. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владислав Керн
Байкот и провести Олимпийские игры в Сочи. А потом сравним результаты.
12:37
06.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена