Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"

МОК постановил отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин отметил, что отсутствие на Олимпиаде российской сборной существенно снизит интерес к Играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад.

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида не нашла подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга. В то же время, по словам главы ОКР, в докладе прямо сказано, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался мошеннической деятельностью с целью наживы.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что ни МОК, ни WADA пока не представили никаких доказательств обоснованности своих выводов.

"Они базируют свои обвинения на показаниях только одного человека. К слову, есть предположение, что этот человек специально был "заслан" на свой пост, чтобы сделать то, что он сделал. Напомню, что именно WADA настаивало на том, чтобы господин Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией. Конечно, сейчас эмоции зашкаливают. Но в этой ситуации необходимо сохранять спокойствие. Потому что от нас хотят демонстративно жестких действий и "сумеречного" состояния. Но такого подарка нашим западным "партнерам", конечно, не стоит преподносить. Мы должны ответить умно, у нас есть и свой интерес", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, отсутствие на Олимпиаде российской сборной существенно снизит интерес к Играм.

"Возможно, стоит рассмотреть вариант бойкота, и в этом ничего страшного нет – это обычная практика прошлого века. Но спортсмены могут принять и собственное решение, и, думаю, никто их не осудит. А трансляцию Олимпиады необходимо ограничить или вообще запретить – это тот самый финансовый момент, который очень болезненно воспринимается. От нас потребовали штрафа – его необходимо оспорить в международном суде, потому что доказательств пока не представлено. И раз уж олимпийское движение разваливается, испытывает такой острый кризис, значит, спортивные мероприятия могут проходить и в другом формате. Мы можем, например, организовать альтернативные игры. Олимпийское движение сейчас наступило себе на нежное место, поскольку отсутствие де-факто России на этих Олимпийских играх снижает качество рекордов, которые там будут поставлены. Россия – олимпийская супердержава, и без российских спортсменов эти рекорды будут сомнительными", – заключил политолог.

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