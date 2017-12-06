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Мнение: МОК пытается заставить Россию "платить и каяться"

11:2906.12.2017
(обновлено: 11:33 06.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в ЛозаннеОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году, выдвинув при этом ряд условий. Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik назвал принятое МОК решение унизительным.

Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Сергей Чепиков
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера, экс-министра спорта Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад.

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия, возглавляемая бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, изучала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе группы специалистов начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о якобы подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Самуэль Шмид заявил, что выводы экспертов основаны не только на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, но также на других ресурсах, свидетельствах переписки и обмене письмами.

Флаги с эмблемой XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане
© AP Photo / Lee Jin-man
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Ко всему прочему Олимпийский комитет России (ОКР) решением исполкома МОК "должен возместить расходы, понесенные МОК на проведение расследования, и внести вклад в развитие Независимой организации допинг-тестирования (ITA) на сумму 15 миллионов долларов для создания целостной антидопинговой системы".

При этом МОК не исключает, что снимет отстранение с Олимпийского комитета России в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Международного олимпийского комитета.

"Я считаю, что все даже хуже, чем можно было представить. Потому что нас принуждают к участию в этом мероприятии (в Олимпиаде) на унизительных условиях. При этом они считают, что мы еще и должны "платить и каяться". То есть мы должны будем платить за результаты их расследований, которые объявляют за 20 минут до вынесения решения, которое, понятно, уже давно было написано. Мы должны будем за это заплатить и будем вынуждены принимать участие в этой профанации под названием Олимпиада. А после этого они еще, мол, посмотрят на наше поведение и к церемонии закрытия, конечно, они ничего нам не вернут, и Олимпийский комитет России не будет восстановлен", – сказал Алексей Осин.

Что касается конкретно создания единой антидопинговой системы, то, по мнению Алексея Осина, это решение может быть в какой-то степени справедливым лишь в одном случае.

"Я считаю, что можно было бы считать это отчасти справедливым, если бы немедленно была отстранена WADA от проведения вообще каких-либо проб. Эта организация наняла фирму, которая обещала изготовить невскрываемые емкости, но которые, как оказалось, можно вскрыть. Эта организация допустила, что непонятные люди через дырку в стене передавали пробы. Эта организация допустила масштабные манипуляции. Если это действительно было, то она (WADA) точно так же отвечает за все это, как и Россия. Но они до сих пор работают, эти люди до сих пор вещают по всем каналам, их до сих пор встречают во всех домах, хотя они должны быть уволены, а мировая допинг-система реформирована", – считает спортивный журналист.

Символика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 года глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. От Виталия Мутко стало известно, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что у него есть информация, которая может "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК). После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России.

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Комментарии
1 пользователь оставил 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
jevi6
Россия должна потребовать от МОК усиления борьбы с доппингом. Изменения должны вступить в силу уже в эту олимпиаду. Требуйте:
1) Все спортсмены мира должны подписать декларацию о здоровье чтобы исключить использование "болезни" для сокрытия легально разрешенного МОК доппинга для "избранных" спортсменов.
2) Все спортсмены которые лечатся и чье здоровье нуждается в шоппинг а для восстановления здоровья направляются или на дальнейшее лечение или на Паролимпиады.
11:53
06.12.2017
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jevi6
2) Закон о обязательном тестировании перед камерами медалистов.
3) И если МОК откажется - встречные обвинения в том что МОК легально разрешает избранным спортсменам допинг на ЗАКОННЫХ основаниях.
11:56
06.12.2017
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