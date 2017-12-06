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Эксперт: новый двигатель Су-57 повышает боевые возможности истребителя

10:2006.12.2017
(обновлено: 10:39 06.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет Т-50Самолет Т-50
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребитель пятого поколения Су-57 выполнил первый полет с новым двигателем. Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал об истории усовершенствования двигателя – сердца самолета.

Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50) совершил первый полет с двигателем второго этапа, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Испытания прошли штатно. За штурвалом находился Герой России шеф-пилот компании "Сухой" (в составе ОАК) Сергей Богдан, полет длился 17 минут.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
Военный эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
"Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели", — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Су-57 (Т-50) — самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Самолет является проектом ПАК ФА.

Бомбардировщик будет сверхзвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях самолета с новым двигателем.

"Наличие более современного двигателя повышает динамику самолета, разгонные характеристики. Новые двигатели более экономичны и обладают большими ресурсами. Поэтому эксплуатационные качества самолета и его боевые возможности будут повышены. Ранее в ОКБ "Сухого" разрабатывался самолет Су-7, на котором стоял двигатель АЛ-21, и который планировалось устанавливать на начальном этапе самолета Су-27. Но после пробы были произведены доработки, появился более современный двигатель АЛ-31, который так же по мере эксплуатации получил дальнейшее усовершенствование, повысил боевые возможности самолета. После первых испытаний самолета Т-50, очевидно, также возникла необходимость усовершенствовать двигатель, который, по сути, является сердцем летательного аппарата, и от которого многое зависит", — сказал Виктор Прядка.

Серийное производство ПАК ФА планируется начать в 2028-2029 годах.
Эксперт объяснил, почему между испытаниями и серийным производством – такой большой срок.

"В турбореактивном двигателе есть некоторые тонкости, заключающиеся в изготовлении лопаток компрессора и турбины. Экономичность двигателя и его эксплуатационные возможности определяются во многом температурой газа перед турбиной – это порядка 1200 градусов и более. Каждый десяток градусов имеет значение. Но поскольку температура повышается, появляется необходимость получить новые сплавы и технологии изготовления лопаток турбин. Это длительный процесс, который нуждается в тщательной доводке. Кроме того, нужны испытания на долговечность и ресурс. Для запуска серийного производства необходимо создать новые станки и освоить технологические процессы. Поэтому срок может быть такой – 10 и более лет", — отметил Виктор Прядка.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 5 комментариев
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shushik igogo
Странная статья. Не понятно: речь идёт об многоцелевом ПАК ФА или о бомбандировщике ПАК ДА? Как всем известно - ПАК ФА не является заменой Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
10:45
06.12.2017
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Иван Козорезов
shushik igogo, это огромный косяк редакции, показывающий низкое знание описываемого материала.
11:06
06.12.2017
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Иван Козорезов
Какой бомбардировщик?? Какое производство в 28-29 годах??!! Редакция, вы хоть думаете, что копируете??? Стыдоба!!!
Пак Фа и Пак Да не путайте!!
10:41
06.12.2017
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Андрей Гладков
Почему-то мне кажется, что за 11-12 лет и авионика устареет и двигатели новые появятся (у врага).
10:39
06.12.2017
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Иван Козорезов
Андрей, тут просто девочка-журналистка в теме не разбирается и ей нет дела, какая разница между ПАК ФА и ПАК ДА
11:05
06.12.2017
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