Политолог прокомментировал желание США признать Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп 6 декабря официально объявит Иерусалим столицей Израиля, заявили в Белом Доме. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что этот шаг означает для Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля, заявили в Белом доме.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", — сказал высокопоставленный представитель администрации. По его словам, данный шаг — признание как "исторической, так и современной реальности". При этом решение не коснется процесса о мирном урегулировании и вопроса границ.

Как отметили в Белом доме, Трамп обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

В Белом доме подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля. "Ничего в этом решении не говорит об окончательном урегулировании вопроса о статусе, границах и суверенитете… Оно не изменяет статус-кво в том, что касается святых мест Иерусалим, очень чувствительного вопроса… Мы оставляем место для действий палестинцев и продвижения мирного процесса", — добавил чиновник, уточнив, что речь идет о Храмовой горе.

Кроме того, представитель администрации сообщил, что Трамп в среду объявит о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ожидается, что президент сделает соответствующее заявление в 21.00 мск в среду.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин высказал мнение о том, что этот шаг означает для США.

"Поддержка США — это, по большому счету, повторная демонстрация того, что Израиль – это ключевой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Особенно в это "смутное" время: на фоне обострения отношений Йемена с Ираном после убийства экс-президента Йемена, нерешенности сирийских вопросов. Через Израиль США будут оказывать более сильное влияние на всю ближневосточную политику. Этим актом Трамп и США дают знать, что они намерены стать одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, несмотря на тот откат, который был. США так обозначают, что дальше отступать не будут. Кроме того, Трамп для себя решает проблему поддержки внутри США. Там мощное израильское лобби, которое не даст провести импичмент Трампа", — сказал Илдус Ярулин.

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