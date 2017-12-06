РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог прокомментировал желание США признать Иерусалим столицей Израиля

09:5506.12.2017
(обновлено: 10:34 06.12.2017)
02111
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в ИерусалимеМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Президент США Дональд Трамп 6 декабря официально объявит Иерусалим столицей Израиля, заявили в Белом Доме. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что этот шаг означает для Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля, заявили в Белом доме.

Пограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотах
CC BY-SA 3.0 / Escla / Border crossingpoint Golan highs
Мнение: Израилю важно добиться от США непроницаемой зоны безопасности в САР
"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", — сказал высокопоставленный представитель администрации. По его словам, данный шаг — признание как "исторической, так и современной реальности". При этом решение не коснется процесса о мирном урегулировании и вопроса границ.

Как отметили в Белом доме, Трамп обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

В Белом доме подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля. "Ничего в этом решении не говорит об окончательном урегулировании вопроса о статусе, границах и суверенитете… Оно не изменяет статус-кво в том, что касается святых мест Иерусалим, очень чувствительного вопроса… Мы оставляем место для действий палестинцев и продвижения мирного процесса", — добавил чиновник, уточнив, что речь идет о Храмовой горе.

Флаги Сша и Ирана
© AFP 2017 / Carlos Barria
Израиль плюс Аравия — а Иран в минусе. Что задумал Трамп?
Кроме того, представитель администрации сообщил, что Трамп в среду объявит о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ожидается, что президент сделает соответствующее заявление в 21.00 мск в среду.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин высказал мнение о том, что этот шаг означает для США.

"Поддержка США — это, по большому счету, повторная демонстрация того, что Израиль – это ключевой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Особенно в это "смутное" время: на фоне обострения отношений Йемена с Ираном после убийства экс-президента Йемена, нерешенности сирийских вопросов. Через Израиль США будут оказывать более сильное влияние на всю ближневосточную политику. Этим актом Трамп и США дают знать, что они намерены стать одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, несмотря на тот откат, который был. США так обозначают, что дальше отступать не будут. Кроме того, Трамп для себя решает проблему поддержки внутри США. Там мощное израильское лобби, которое не даст провести импичмент Трампа", — сказал Илдус Ярулин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена